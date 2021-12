Apretado margen para el presente y futuro inmediato

De a poco va concluyendo la temporada y cada vez va adquiriendo mayor fuerza la Copa Paraguay, que se inauguró en el 2018 consagrándose Guaraní como el primer campeón y con 47 equipos. Fue el lanzamiento de un nuevo torneo que tuvo como rúbrica Pedro Juan Caballero como la sede del último juego, donde el Aborigen se llevó la gloria tras vencer en penales a Olimpia, que por entonces ya había puesto en campo a Fernando Cardozo, Hugo Quintana y Hugo Fernández, puesto que era obligatorio poner un sub 21, sub 20 y sub 19.

Estos requisitos ya no están y se mantiene bajo otro esquema en las disputas, además se fueron sumando más competidores al certamen en el 2019, elevándose a 64 manteniéndose hasta ahora en esa cantidad. En el año mencionado Libertad se llevó el título, en el 2020 no hubo competencia por la pandemia y en esta última edición fue Olimpia el que alcanzó el trofeo. Evidentemente este logro para el Decano significó muchísimo puesto que encontró un desahogo futbolístico recogiendo el aplauso de su hinchada, sin dejar de considerarse la tremenda crisis económica que afecta al instituto de Para Uno. Para lo que viene y por una agenda muy cargada se analiza la posibilidad de que los de Primera entren directo a segunda fase dejando a cuadros del interior, a la C y la B más la Intermedia, como los primeros en entrar en acción. El cierre del año contempla en el Defensores el 12 de diciembre la puja por primera vez de la Supercopa Paraguay y que podría incluso llevarse a cabo en una plaza del interior en las próxima finales. La promoción Otra de las principales novedades es la posibilidad de que el cuarto de la Intermedia integre la categoría principal. En ese sentido pasado mañana Ameliano verá a Sportivo Luqueño y la vuelta está prevista para el 11 también en el Defensores del Chaco. Para el Auriazul significa una presión enorme la disputa por la permanencia, donde no habrá concesiones y la lucha será tenaz. La otra cara es Ameliano, ansioso por jugar con el firme deseo de saltar a la división privilegiada y hacer compañía a Tacuary, ambos del mismo barrio. De hecho, este último descendió en el 2012. Volverá luego de 10 años y lo hará junto a General Caballero, con debut absoluto en Primera, y Resistencia, que vuelve a codearse en la principal después de 22 años. Gustavo Bobadilla, en General Caballero, y Roberto Torres, en Resistencia, son los recientemente nombrados como orientadores. En tanto, continúa en el cargo Daniel Lanata, en Tacuary. Lo más duro para los ascendidos es la permanencia y para ello apostarán a variantes en sus respectivas , que tendrán un costo distinto al de este año. Gol de visitante Así como modificó Europa lo hizo Sudamérica. Desde el año entrante no tendrá más valor el gol de visitante para desempatar las series. Esta medida se considera la más acertada por el máximo organismo, quien tomó la determinación poniendo como ejemplo Europa, que ya alteró su sistema en el 2020. Esto es un seguimiento a la misma programación que entró a regir con las finales únicas, implementadas por la UEFA y a la que se adhirió la Conmebol. Esta decisión fue adoptada por el Consejo de la matriz sudamericana y que encontró eco favorable en las consultas previas, esto regirá desde el 2022 en los dos campeonatos organizados por la CSF. Fase preliminar El 20 de diciembre la Conmebol hará los sorteos de las fases preliminares de la Libertadores y Sudamericana, esta ya con formato distinto desde el año pasado, con formaciones de un mismo país se enfrentan entre sí, salvo Brasil y Argentina. De momento, estos choques serán entre el 9 y 16 de marzo. Los clasificados van directamente a sus llaves respectivas. En cuanto hace a la Libertadores, el 8 de febrero se pone en marcha, la segunda fase el 23 y la tercera el 9 de marzo. Se tiene previsto para el 23 de marzo conformar ya el paquete global con los clasificados de los dos torneos, en zona de grupos, octavos, cuartos, semis y final. Apuntemos que el 18 de noviembre comienza el Mundial de Qatar y es razonable que ambos certámenes terminen el mes anterior. Otro detalle que no es menor es la recompensa económica; un ejemplo, en la Sudamericana los que pasan la vuelta inicial recibirán Usd 900.000 de bonificación, siendo 225.000 de arranque. En la Libertadores por meterse en el grupo los clubes embolsan 3.000.000 de dólares y todo arranca en 350.000 por la primera movida. Lo que más deseamos para el fútbol paraguayo es que los representantes nacionales cumplan decorosamente sus actuaciones para no remitirnos únicamente al recuerdo, donde mantiene Olimpia su vigencia y el propio Nacional por haber disputado la final de 2014 ante San Lorenzo de Almagro. Son contadas ocasiones donde el Decano marca una gran diferencia con el resto. Boca, el más ganador Palmeiras y Paranaense entran a luchar el 23 de febrero y 2 de marzo por la Recopa Sudamericana, esto tras haber despachado el primero a Flamengo y el segundo a Bragantino. A modo de recordación. En 1989 conoció a Nacional de Uruguay como el primer vencedor. El más laureado es Boca (1990, 2005, 2006 y 2008), pegado está River (2015, 2016 y 2019 con la conducción de Marcelo Gallardo, que hasta hoy continúa al frente de la banda roja). Dos coronas tienen Sao Paulo (93 y 94), Inter también de Brasil (2007 y 2011), Olimpia (1991 sin jugar por haber ganado la Libertadores y la Supercopa, hecho no repetido hasta ahora, y 2003), Liga de Quito (2009 y 2010) y Gremio (1996 y 2018), todos los mencionados con dos trofeos. José Pékerman al mando El experimentado orientador argentino asumió la dirección técnica venezolana mirando las próximas competencias puesto que en la ronda clasificatoria está último. La Federación de fútbol de este país no atraviesa un momento económico apropiado, haciendo un gran esfuerzo en su contratación y basado especialmente en las figuras jóvenes que hoy estarán a disposición del nuevo estratega, que entre sus importantes logros está haber dirigido tres mundiales: Argentina en 2006 y Colombia en los años 2014 y 2018. Los partidos que le restan a la Vinotinto en las clasificatorias son ante Bolivia, Uruguay, Argentina y Colombia.