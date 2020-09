“Aprendí que solo con el trabajo lícito viviré tranquilo”

“Creo que me desvió la soledad, la ambición. Busqué el dinero fácil, porque yo valoraba solo lo material. Pero Dios me sacó de donde estaba y me trajo aquí, donde aprendí que solo en lo lícito viviré tranquilo en mi casa”, reconoce sin poner excusas Juan, que está privado de su libertad en la granja Ko’ê Pyahu, en el barrio Tacumbú de Asunción, desde hace ocho años, cumpliendo una condena de 12 años y siete meses. El hombre se dedica a la producción de huevos de gallinas y de plantas medicinales en una de las huertas del centro penitenciario, oficio al que piensa dedicarse cuando recupere su anhelada libertad.