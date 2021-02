APF programa 3 fechas del torneo

La fecha 6 arrancará el viernes 5 de marzo con dos partidos: River vs. Guaireña y Libertad vs. “12”. El sábado 6 el Ciclón vs. Nacional, y Olimpia ante Sol en Villa Elisa; el domingo 7 cierran la fecha Guaraní vs. Luqueño.

La fecha 7, de adelanto, será entre el martes 9 y miércoles 10. Cabe destacar que en esa semana Libertad y Guaraní juegan la Libertadores y coincidentemente debían jugar entre sí en el Apertura, por lo que el duelo se reprogramó para el 28 de marzo.

Y la fecha 8 se jugará entre el sábado 13, con tres partidos, dos en simultáneo: River vs. Nacional y Sol vs. Libertad y 12 vs. Cerro Porteño será en primer turno. Finalmente, el domingo 14, Luqueño ante Olimpia.