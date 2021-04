Apelarán domiciliaria de conductora ebria

Al respecto, la abogada Arias lamentó la decisión de la magistrada y adelantó que presentará un recurso de apelación. “No puede venir una magistrada interina a resolver esto sobre un trabajo arduo que se realiza. Es grave que no haya estado la fiscala Sandra Fariña, que estaba a cargo de la investigación. Ella fue notificada, pero no dio señales”, expresó la abogada.

“La magistrada habló de que no hay peligro de fuga y obstrucción. Pero muchos testigos aún no fueron llamados. Una de las testigos fue llamada por otra gente que no era de la querella ofreciéndole algo. Claro que hay peligro de obstrucción cuando hay testigos que aún no pudieron declarar”, aseguró. Arias denunció que en lo que va del proceso se tuvieron varias trabas ya que se trata de un caso donde “el poder actúa contra gente humilde. Me siento indignada porque es como que reunieron todo como para que se dé esto”, dijo.

Según la investigación, la camioneta Kia conducida por Florencia, en estado de ebriedad, perdió el control y embistió la parada de bus, donde estaba Natalia, quien murió al instante. La víctima dejó huérfano a un bebé de 8 meses.