Apasionante definición copera con los más grandes como protagonistas

Las circunstancias de los dos en esta oportunidad son distintas para lograr la clasificación. Si el azulgrana gana o empata se mete a octavos con una recompensa de 1.050.000 dólares y la misma cantidad sumaría el franjeado si supera a su tradicional rival por dos goles de diferencia, hipotético caso que triunfe y no le alcance irá a la Sudamericana. Está claro que el que mayores chances tiene de meterse a la nueva instancia es Cerro puesto que bastaría como dijimos con la paridad para seguir en carrera. Hay demasiados condimentos en juego y la expectativa es notable para lo que se vivirá en el monumental escenario en Barrio Obrero que contará con público visitante que se ubicará en la platea Pettengill. Futbolísticamente en la previa a este enfrentamiento el Ciclón obtuvo un valioso empate en Montevideo mientras la escuadra conducida por Cáceres lamentó profundamente la caída ante Colón que ganó todos los partidos en su casa y que arrojó un anticipado pase a pelear entre los 16 mejores. De los cuatro de esta serie el más flojo es Peñarol que enfrenta a la misma hora a los santafesinos en su estadio. La simultaneidad será seguida por todos los contendores exceptuando como ya hemos señalado al Sabalero ya con la tranquilidad de lo alcanzado. Por la Sudamericana, Guaireña de encomiable producción viaja mañana a Colombia para enfrentar al ya eliminado Independiente Medellín, mientras que Inter que comparte el liderazgo de la serie espera al 9 de Octubre de Ecuador. Hoy, el brasileño tiene el mismo puntaje que los villarriqueños, contando con un gol más a favor y con el plus que define de local. En ambas circunstancias los candidatos a pasar se enfrentan a cuadros sin ninguna posibilidad. Un punto y adentro

Libertad que tuvo sacudones fuertes jugando de visitante. Primero cayó ante Caracas en Venezuela 1-0 y posteriormente ante Paranaense por 2-0, buscará su rehabilitación en el Defensores del Chaco ante The Strongest de La Paz con quien registró una igualdad de 1-1 cuando había arrancado la fase de grupos. Así a primera vista el gumarelo es el gran candidato a octavos porque los números lo favorecen y si no fuese así y pierde tendrá que esperar la victoria de Paranaense ante Caracas para jugar la Sudamericana. Para no ir con tantas vueltas y ante las circunstancias mencionadas consideramos que el albinegro por plantel y aguardando su afición una buena conformación de Garnero, pueda liquidar el pleito sin mayores exigencias. El árbitro del cotejo a verificarse en el Defensores del Chaco será Facundo Tello, quien al igual que Claus fue nominado para Qatar 2022, a lo que agregamos más árbitros por nuestro continente como Andrés Matonte de Uruguay, Fernando Rapallini de Argentina, Wilton Sampaio de Brasil, Kevin Ortega de Perú y Jesús Valenzuela de Venezuela. Y como estamos con esto de Copa, señalemos que el 27 de mayo en la Conmebol se confeccionará el mata - mata de octavos de los dos torneos, teniendo que definir como anfitrión el que haya calificado primero.

Hicieron diferencias

Están esperando el sorteo del viernes de la Libertadores, clubes como Palmeiras que logrando 15 unidades traducen que ganó todo lo disputado con una gestión admirable en el Grupo A, por el Grupo H Flamengo también otro candidato al título sumó 13 como lo hizo River de Argentina que viene de una goleada a Colo Colo 4-0 en el Monumental. Mineiro tiene 11 y está en primera posición. De los argentinos, Estudiantes hizo 13 sacando enorme ventaja sobre Bragantino y Vélez. Talleres que se ubicó detrás de Flamengo se metió con 8, mientras como lo hemos apuntado más arriba, del Grupo G Colón dio el gran salto. Nueve equipos pelean el resto de los cupos, ya que son siete los adelantados.

Inédito

Por primera vez en una Copa del Mundo contará con el arbitraje femenino y será de todo punto de vista un hecho memorable para las damas quienes representen a sus países, entre ellas sobresale la francesa Stéphanie Frappart, con antecedentes como conducir la Eurocopa y ni hablar de la final de la Supercopa entre Liverpool y Chelsea de 2019, que finalizó empatado y que a través de los penales se llevó el trofeo el primero de ellos. Esto que aportamos es un dato para el recuerdo, las otras mujeres que pitarán el Mundial son: Salima Mukansanga nacida en Ruanda y Yoshimi Yamashita de Japón. Formarán parte de este capítulo histórico como asistentes: Neuza Back de Brasil, Karen Díaz Medina de México y Kathryn Nesbitt de Estados Unidos.

El gran choque

Se avecina duelo de campeones Europa vs America, Italia por el viejo continente y lastimado por su ausencia en el Mundial verá a Argentina ganadora de la última Copa América donde razonablemente Messi será el pico de atención en este juego programado para el 1 de junio en Wembley y que contará en la conformación rioplatense solo dos jugadores de la Superliga Argentina, ambos de River, como el arquero Armani y Julián Álvarez que está para jugar próximamente en el Manchester City de la Premier, hoy probablemente la liga más competitiva y que resulta todo un privilegio para un futbolista formar parte de la misma.

El adversario de Argentina, la azzurra está dirigida por Roberto Mancini y que repercutiera de una manera increíble su eliminación de Qatar que contabilizando es la segunda vez de manera consecutiva que no figura.