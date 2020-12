Anuncian que playas de Encarnación siguen abiertas aplicando protocolo

El titular de la Comuna, Luis Yd, explicó que el Municipio tiene autonomía y que cumple con el protocolo previsto por el Ministerio de Salud. Yd manifestó que se tiene el uso de las tres playas con el protocolo habilitado por Salud, es decir, en modo Covid.

El intendente explicó que el decreto presidencial que no habilita las playas riñe con la autonomía que tienen los municipios, dijo a la 780 AM.

En un comunicado señala que la Asesoría Jurídica de la institución ha emitido un dictamen en donde deja aclarado que el Municipio encarnaceno había recibido la nota emitida por la ministra de la Senatur, Sofía Montiel, que en su parte pertinente expresa “remito el protocolo sanitario para el ingreso de visitantes en establecimientos con balnearios y playas, aprobado por el Ministerio de Salud Pública”.

Añade que “en estas condiciones, no existe ninguna incertidumbre sobre la materia mencionada, por lo que el Municipio debe seguir cumpliendo como corresponde el protocolo respectivo y recibir a los visitantes en los mencionados equipamientos urbanos aludidos”.

También queda aclarado que en el contexto señalado no existe necesidad alguna para evaluar una eventual acción judicial de parte de la Municipalidad de Encarnación, ya que al no existir ninguna prohibición sobre el uso de las playas, no se da ninguna vulneración a los legítimos derechos de la Comuna sobre el uso y disposición de las mismas”.

El turismo para Encarnación es un rubro de gran trascendencia para su economía, teniendo en cuenta que dinamiza la hotelería y las ventas de diversos artículos. Los balnearios y las playas representan las principales atracciones para los visitantes. En la Costanera de la capital de Itapúa en época estival se suelen realizar diversas actividades.

El intendente también comentó que el decreto de Mario Abdo tiene que estar vigente solo para los lugares que no cumplen con las reglas sanitarias exigidas por el Ministerio de Salud y, por lo tanto, debería modificarlo.

“La gente está viniendo a Encarnación, sabe que para entrar a las playas tiene que cumplir con su registro, anotarse para las burbujas sociales respetando el distanciamiento social”. “Abdo firmó un decreto que hace referencia a la no utilización de las playas, que en realidad debería corregirse y que se implemente para aquellas que no cumplan con el protocolo sanitario”, puntualizó. Agregó que “evidentemente el presidente está alejado de la realidad de Encarnación”.

Añadió que los municipios tienen la autonomía de decidir sobre sus espacios públicos, “de lo contrario, por un decreto, el presidente tendría que estar definiendo el transporte público, la patente entre otras aquí en Encarnación y eso no puede ser”, dijo el titular de la Comuna.

“Los municipios no pueden ser avasallados por un decreto presidencial”, insistió el intendente. Explicó también que están trabajando ahora para el agendamiento digital de visitantes a Encarnación.