Anuncian que cambios en mercado seguirán

El director del Mercado 4, Juan Villalba, anunció que se mantendrá firme con las medidas para el Mercado 4 aunque estas generen manifestaciones de permisionarios.

“Si no manejo con firmeza sobre las decisiones tomadas, no vamos a poder poner en orden el mercado que bien le hace falta”, refirió Villalba, en contacto con radio Monumental 1080 AM.