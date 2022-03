Anunciación del Señor

La historia de María es así la historia de un Dios que sorprende. Y María se deja sorprender ante el anuncio del ángel, no oculta su admiración. Es el asombro de ver que Dios quiere hacerse hombre, y que la ha elegido precisamente a ella, para ser su madre. Una sencilla muchacha de Nazaret, que no vive en los palacios del poder y de la riqueza, que no ha hecho cosas extraordinarias

Dios ha puesto su mirada de amor sobre cada uno de nosotros, con nombres y apellidos. De la misma manera que a María, Él nos ha elegido antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados. Ese es su proyecto de amor para nosotros: Que en cada uno de nosotros nazca Cristo, para que todo se vea impregnado por Cristo, para que todo esté empapado de la divinidad.

La Virgen María está abierta a Dios, se fía de él, aunque no lo comprenda del todo: Se deja sorprender... “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1: 38). ...Dios nos sorprende siempre, rompe nuestros esquemas, pone en crisis nuestros proyectos, y nos dice: Fíate de mí, no tengas miedo, déjate sorprender, sal de ti mismo y sígueme.

Él espera que nos dejemos sorprender: En la sencillez, en la humildad de nuestra vida. Ahí quiere manifestarse.

Nos da su amor que nos salva, nos cura, nos da fuerza. Y nos llama a una aventura divina: Ser la mirada de Dios; su sonrisa, sus manos en este mundo.

No nos pide cosas extraordinarias. ...Solo pide que escuchemos su palabra y nos fiemos de él.

Que cada día, con María, sea una Anunciación.

(Frases extractadas de https://opusdei.org/es-es/gospel/2022-03-25/)