Anulan en CDE licitación para una planta asfáltica

Se cuestiona la capacidad financiera, experiencia y capacidad técnica y de no respetar las especificaciones técnicas. Con estas observaciones la DNCP hace lugar a la protesta y anula la adjudicación y en consecuencia se debe retrotraer el proceso a la etapa de evaluación de ofertas.

El artículo tres de la resolución de anulación señala “intimar a la convocante a que comunique el resultado de la reevaluación de las ofertas en un plazo de 20 días contado desde la notificación de la presente resolución”.

Como argumentación señala como cuestión “controvertida”, que la firma “recurrente indica que la firma adjudicada no cumple con los requisitos de capacidad financiera, experiencia y capacidad técnica y las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante en pliego de bases y condiciones”. Agrega: “El informe de la evaluación es deficiente. La convocante no ha aportado en este proceso argumentos tendientes a demostrar la regularidad de la decisión adoptada”. El llamado a licitación se realizó el 14 de octubre del 2019, con un monto estimado de G. 12.398.300.000. La adjudicación se realizó a una oferta mil millones menor al límite establecido.

ERA DE ESPERARSE. Al respecto, el jefe comunal esteño, el abogado Miguel Prieto Vallejos, señaló que la promesa de asfaltar un kilómetro por día asusta a sectores políticos, principalmente a sus eventuales oponentes en las próximas elecciones municipales, que desde que surgió la idea empezaron una furibunda campaña en contra, criticando absolutamente todo del proyecto.

Dijo que se está en un año electoral y algo así molesta a sus eventuales contrincantes, principalmente a aquellos que perdieron privilegios y poder, pero insistió en que no va a dar el brazo a torcer y que se va a insistir para que el proyecto sea una realidad.

Prieto entiende que un emprendimiento de alto impacto en la sociedad iba a provocar mucho escozor a sus opositores, asegurando que era consciente desde un principio que no iba a ser sencillo. “Bueno, sabíamos que no iba a ser fácil. La promesa de un kilómetro de asfalto por día seguramente asusta o molesta”, refirió. Aclaró que dentro del proceso licitatorio en ningún momento se mostró a favor de ninguna empresa en particular, como muchos sectores están dando a entender, asegurando incluso que todo está “cocinado”, dando a entender que se trata de un gran negociado.

En otro momento el jefe comunal de Ciudad del Este lamentó la decisión de la DNCP de anular la adjudicación, lo cual admite que retrasará todo el proceso para tener una planta asfáltica lista para operar y asfaltar las calles de la ciudad, pero no va a desistir y que se aclarará lo que sea necesario. “No estamos casados con ninguna empresa. Buscamos siempre lo mejor para nuestra ciudad. Por eso el comité adjudicó al ofertante con mejor precio, de G. 1.000.000.000 (mil millones) más barato.