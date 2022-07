Antes del Mundial, con la etiqueta de sparring como consuelo

Referente a la cartelera el juego del 23 de setiembre será en Viena, Austria, ante Emiratos Árabes, que en la repesca había caído ante Australia 2-1, la misma que posteriormente despachó a Perú de la cita cumbre. El adversario de Paraguay en esta ocasión tiene una sola presencia mundialista y fue en el año 1990. El segundo cotejo, siempre por la Fecha FIFA, será el 27 de setiembre ante Marruecos en Sevilla, España, un rival de mayor categoría que el anterior con seis participaciones en la Copa del Mundo: 1970, 1986 (cuando logra ser el primer país del mundo árabe y de África en pasar a octavos), 1994, 1998, 2018 y ahora repitiendo en el 2022. Los marroquíes ganaron gran connotación porque sus convocados están diseminados en gran parte del mundo, como, por ejemplo, el arquero Bono y el atacante En-Nesyri, ambos del Sevilla, Saiss defensor del Wolverhampton y el mismo Hakimi del PSG, entre otros. Está dispuesta a ser gran protagonista en Qatar, integrando la llave con Bélgica, Canadá y Croacia. Su técnico es el bosnio Vahid Halihodzic. Valen los datos para considerar que Marruecos tiene un buenísimo nivel y hay que tomar todas las precauciones para confrontarlo. Se destaca La selección femenina que participa en la Copa América de Colombia tras ganar a Ecuador por 2-1 con goles de Jessica Martínez y Lice Chamorro, se dispone a medir el próximo martes a Brasil en semifinal del certamen peleando por una plaza en la Copa del Mundo de Australia, Nueva Zelanda. Ya por llegar a esta fase las chicas alcanzaron un cupo en los Juegos Panamericanos 2023 a cumplirse en Santiago de Chile. Las brasileñas son las más fuertes de América y con antecedentes fantásticos de haber logrado siete campeonatos desde 1991 a 2018, es decir, solamente en una ocasión no consiguieron el título quedando en segundo puesto. Admitiendo el respeto y la consideración del próximo oponente, las nuestras hicieron la promesa de mandarse un partidazo, ganas sobran, y quieren marcar un hito histórico. Retorna a casa A falta de solo el acuerdo final, papeles de por medio, tiene una gran repercusión en Uruguay que Luis Suárez, una de sus máximas figuras, vuelva al fútbol charrúa para jugar el resto del año por Nacional, incluye Copa Sudamericana, en el club donde dio sus inicios entre los años 2005-2006, dando el gran paso posteriormente al Groningen y al Ajax de Países Bajos, pasando luego por el Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid. El jugador se mostró muy entusiasmado por vestir nuevamente la camiseta del Bolso y encarar los octavos del evento internacional enfrentando al Goianiense que había eliminado a Olimpia. Su decisión de jugar por la institución que lo vio nacer provoca una interna con los hinchas del otro grande Peñarol, puesto que es un ídolo en la selección celeste. Ciclo cerrado Sacudió al fútbol peruano el alejamiento de Ricardo Gareca como orientador. Fue duramente cuestionado el presidente de la federación peruana por no poder finiquitar las negociaciones de poder seguir contando con un profesional que se ganó el máximo respeto por su seriedad y credibilidad. Ahora van por la búsqueda de un reemplazante que al decir de su propia prensa le llevará tiempo. Gareca marcó una etapa que le será imborrable, el volver a un Mundial luego de 36 años como aconteciera en Rusia. En las eliminatorias quedó fuera en el repechaje no pudiendo con Australia desde el punto penal tras haber igualado en tiempo regular. Abundante presencia Son 31 paraguayos los que figuran en la Primera División de la Argentina, una cantidad más que significativa en el Superliga y Copa Argentina. Gabriel Ávalos en Argentinos Juniors; Enrique Borja en Atlético Tucumán; Juan Espínola y José Canale en Godoy Cruz; Gustavo Velázquez en Newell’s; Fernando Godoy y Guillermo Benítez en Huracán (ambos nacionalizados paraguayos); Matías Rojas en Racing; Ramón Sosa en Gimnasia y Esgrima La Plata; Júnior Marabel en Unión; en San Lorenzo, Adam Bareiro; Néstor Ortigoza e Iván Leguizamón en River; David Martínez y Robert Rojas en Banfield; Erik López en Boca; Óscar Romero en Sarmiento, Fernando Martínez, Estudiantes, Jorge Morel, Rosario Central, Cristian Báez y Gustavo Ramírez, Tigre, Blas Armoa, Barracas Central, Cristian Colmán, Talleres, Kevin Pereira, Central Córdoba, Iván Ramírez, Vélez, José Florentín, Lanús, Iván Cazal, Aldosivi, Mario López y Fernando Román, y, lo último, Jorge Conejo Benítez a Platense. Solo cuatro clubes de Argentina no cuentan con paraguayos, a saber Arsenal, Independiente, Patronato (estuvo últimamente Lucas Barrios), Defensa y Justicia (hasta hace poco Hugo Fernández). ¡Es como para seguir el fútbol argentino con tantos paraguayos en competencia!