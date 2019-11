Ante recesión, colegios privados hacen promociones para retener a alumnos

Descuentos en el monto de la matrícula y el congelamiento de precios si se pagan cuotas del 2020 por adelantado son algunas de las promociones que más circulan.

Es que a la difícil situación económica por la que atraviesa el país, se suma la alta morosidad de los padres en los centros educativos tanto en los privados como privados subvencionados.

Altas deudas. La morosidad este año llega hasta el 50% en los institutos, según datos de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay (Aiepp).

“Es el número más alto de los últimos años, registramos deudas desde el 40%. Algunos padres solo pagaron la mitad de las cuotas del año lectivo”, lamenta Armando Ficorilli, presidente de la Aiepp.

Critica una vez más la Ley N° 5738/16 que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes que estudian en instituciones educativas de gestión privada.

“Hay padres que realmente no tienen posibilidades y se acercan al colegio a conversar. Pero hay una partida de gente irresponsable que gasta lo que no tiene en fiestas de 15 años y en viajes a Disney, pero no paga las cuotas del colegio”, lamenta el educador.

Entonces, agrega, son dos las opciones en este fin de año. Emprender promociones para atraer a los alumnos pese a la crisis económica y también saldar toda deuda posible.

Sin costo. Las ofertas más llamativas que registran desde la Aieep son las de colegios que libran del costo de la matrícula siguiente a los padres que se adelanten en los pagos entre noviembre y diciembre. “Algunos pagan ya la cuota total anual o adelantan el pago de varios meses del año siguiente con ingresos como el aguinaldo”, cuenta Ficorilli.

Denuncias. El MEC recibió unas 21 denuncias de suspensión de exámenes a alumnos por deudas de cuotas en colegios privados. La Ley N° 5738 prohíbe tomar esta medida contra los niños.



50%

de morosidad en las cuotas registran los colegios de gestión privada cuando casi cierra el año escolar.



21

denuncias por suspensiones de exámenes recibió el MEC este año en el marco de la Ley N° 5738/16.