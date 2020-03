Ante la pandemia, hermanos Ibarrola buscan volver al Hospital de Clínicas

Los hermanos Jaime y Emiliano Ibarrola, de especialidad en Traumatología, dos de los líderes de la famosa “claque” que cayó en el auge del movimiento #UnaNoTeCalles, y cuyos procesos continúa en el tribunal de Cuentas a pedido de ellos mismos, solicitaron a la Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas, su regreso al campo debido a la pandemia del Covid-19.

El decano de la Facultad, el doctor Laurentino Barrios sostiene que remitió el pedido de los médicos al departamento de Asuntos Legales del Consejo Directivo, para que analicen la situación y qué es lo que amerita hacer. “Tenemos demasiadas demandas de médicos, por G. 5.000 millones porque antes las cosas no se realizaban por las vías legales y no queremos más eso”, argumentó. Por otro lado, sostuvo que para él, en ninguna parte del reglamento de la Facultad sostiene que un docente o médico docente puede ser sumariado por 4 años, tiempo que ya pasó en el caso de los Ibarrola. Pero destacó que de momento no se encuentran en crisis de personal en el Hospital de San Lorenzo, pues se están organizando para que esto no suceda. “Ellos son traumatólogos, pero hay muchísimas cosas que pueden hacer igual, pero yo no quiero emitir una opinión favorable, tenemos que esperar la respuesta de los asesores legales”, destacó. Rechazo. Parte de la comunidad educativa mostró su rechazo hacia la vuelta al ruedo de los conocidos hermanos Ibarrola, argumentan que por su especialidad no es demasiado lo que puedan aportar en la crisis. “Los dos son traumatólogos, poco y nada pueden ayudar en una enfermedad de las vías respiratorias como es esta”, agregó Juan Acuña, miembro del Consejo Superior Universitario. Recordó que los mismos médicos en cuestión solicitaron una medida cautelar que paralizó el sumario administrativo impuesto hace cuatro años, por lo que este proceso en la Facultad sigue vigente. A su parecer, esto truncaría la posibilidad de la vuelta de los consanguíneos. Pero otros sectores afirman que este sumario impide que se sumen al plantel docente, pero aparentemente no al cuadro de doctores del Hospital de la Ciudad Universitaria. El ex titular del Centro de Estudiantes, Esteban Italiano, lamentó que la claque utilice como muletilla lo de la crisis por el Covid-19 para querer ingresar a la Facultad. “Ellos cobran G. 70 millones sin trabajar, mientras médicos internos y residentes carecen de rubros en el Hospital de Clínicas. Tratan de usar el coronavirus para regresar”, publicó en redes sociales. Argumento. Los Ibarrola, en sus notas de pedido de reincorporación admiten que sus procesos todavía siguen judicializados, pero alegan que es un momento de emergencia sanitaria. “Entendemos que la situación particular que nos afecta no puede estar por encima del bienestar general de las personas y en particular de las personas que ya acuden al Hospital de Clínicas buscando un servicio rápido y eficaz”. Incluso alegan que pueden ser víctimas de la casación de sus matrículas, pues el código sanitario establece que pueden ser sancionados en caso de que rehúyan a situaciones de emergencia de salud que pongan en riesgo a la población. La suspensión va de 6 meses a cancelación total.



Investigaciones que no terminaron

Separando la situación de los hermanos Ibarrola, más de la mitad de los casos del UNA No te Calles en la Facultad de Ciencias Médicas quedaron en el oparei. Esto incluidos quienes fueron separados de las investigaciones por acogerse a sus haberes jubilatorios, como el ex decano Aníbal Peris y su ex vicedecano, Luis Bogado Yinde. La Aso Clínicas, formada por médicos, ya criticó este actuar en ocasión.