Ante el bicampeón

El Azulgrana, que tuvo dura lucha para acceder de etapa, ya que lo hizo por un gol de diferencia, tendrá enfrente al ganador del Grupo A, que sumó la totalidad de puntos posibles (15 con 5 victorias) marcando un total de 25 goles a favor y recibiendo solo 3.

El ganador de la llave enfrentará al ganador de la llave entre Atlético Mineiro de Brasil y Emelec de Ecuador.

A su vez, Libertad tendrá rival conocido en la temporada, ya que enfrentará otra vez al Paranaense de Brasil, con el que compartió fase de grupos. El Albinegro jugará primero de local (en donde en fase de grupo ganó 1-0) y luego definirá la serie de visita (donde había caído 2-0).

El vencedor de la serie chocará ante el ganador del cruce entre Estudiantes de la Plata de Argentina y Fortaleza de Brasil. La llave semifinalista puede tener choque de equipos paraguayos, siempre y cuando cumplan y arriben a esta etapa definitoria, algo inédito en el historial de Libertadores.

A su vez, en la otra llave, en donde predominan los equipos argentinos, destaca un posible choque entre River y Boca en las semifinales.

Los juegos quedaron así: Deportes Tolima de Colombia vs. Fortaleza de Brasil, Corinthians de Brasil vs. Boca Juniors de Argentina, Talleres de Córdoba de Argentina vs. Colón de Santa Fe de Argentina y Vélez Sarfield de Argentina vs. River Plate de Argentina.



Cerro mide a Palmeiras, y Libertad a Paranaense en Copa Libertadores.



Olimpia en Sudamericana viajará a Brasil para enfrentar a Goianiense.



En Sudamericana

Olimpia medirá al Goianiense de Brasil, en octavos de final de la Copa Sudamericana 2022.

El Franjeado, camino a una posible final, tendría como próximo rival al vencedor del choque entre Unión de Santa Fe de Colombia y Nacional de Uruguay.

En la zona baja, lucharán por meterse a semis: The Strongest de Bolivia vs. Ceará de Brasil y Universidad Católica de Chile vs. São Paulo de Brasil.