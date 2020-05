Ante desidia de las comunas, destruyen propaganda electoral

El magistrado manifestó que procedieron a eliminar de la vía pública afiches, pasacalles, murales y otros elementos de campaña que utilizan fuera de tiempo ciertos precandidatos, luego de pedir primeramente a las municipalidades que se hagan cargo de la regulación y control.

“Es un trabajo que empezamos el año pasado, pidiendo a las municipalidades que reglamenten los lugares donde se podía hacer propaganda electoral. Continuamos este año haciendo un relevamiento de todos los materiales de propaganda electoral que estaban en toda la mencionada ciudad del Departamento Central”, manifestó el juez.

Dijo que insistirán a las municipalidades para que impidan la violación de la ley electoral, así como también a la Policía Nacional.

“Estos operativos lo iniciamos antes de la cuarentena con el control riguroso de la zona y este mural no estaba aún, esto es nuevo, lo realizaron cuando no debían”, dijo por una de las tantas murallas pintadas con el nombre de un precandidato. Las propagandas están permitidas sólo dos meses antes de los comicios y un mes antes de las internas, y ambas elecciones no se realizarán aún este año.