ANR promete a sus afiliadas elecciones de autoridades

Cabe señalar que el Tribunal Electoral Partidario decidió convocar a elecciones para renovar el organismo central de la Juventud, para el 1 de diciembre, pero no convocó a las elecciones de mujeres.

Ante el pedido de las mujeres, Sebastián Insfrán, presidente del TEP, indicó que fijará una fecha para las elecciones el comité. Lilian pidió que se tenga una fecha a más tardar el viernes y que las elecciones tengan lugar antes de las municipales.

La senadora resaltó que las mujeres constituyen una fuerza importante dentro del partido con 1.460.000 afiliadas. Indicó que no es “candidata a nada” y que el Partido Colorado necesita del “motor” que son las mujeres.

“El partido necesita de las 1.460.000 afiliadas para que siga siendo número 1 en la democracia ”, dijo Samaniego y explicó que es necesaria la renovación.

Añadió que no se busca la confrontación de género. “Sabemos la importancia de los varones, nuestro espíritu nunca fue el de la confrontación, pero sí queremos el reconocimiento, y la dignidad de la luchadora mujer colorada, y por eso conociendo el espíritu del coloradismo que tiene el TEP, que elevó en forma pacífica y transparente las elecciones para mantener al Partido Colorado en el poder el año pasado en abril, queremos que también reconozcan que el corazón del Partido Colorado somos las mujeres”, sostuvo en su discurso.

El presidente de la ANR, Pedro Alliana, se mostró a favor de convocar a elecciones de las mujeres.

“Estamos a un paso de las elecciones de las mujeres. Este es el momento propicio. Antes el partido no estaba en condiciones económicas, pero hoy ya tenemos los recursos y no hay excusas para no realizar estas elecciones", significó Alliana.

La diputada Medina destacó el trabajo que realizan las mujeres.

“Somos las que llevamos siempre los votos, las que hacemos inscripciones, las afiliaciones”, dijo y mencionó que las mujeres quieren también participar activamente, y con el comité se puede dar la posibilidad. “Celebramos que los jóvenes ya tengan fecha para su elección, pero las mujeres también debemos tener una fecha”, expresó la legisladora