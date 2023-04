ANR pelea por la unidad y Concertación por el voto útil

La sanción financiera impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Horacio Cartes generó una situación incómoda entre los colorados de ambos sectores y puso en peligro el financiamiento partidario para los comicios generales de este domingo 30.

Los miembros de la Junta de Gobierno optaron por el silencio, pese a la crisis financiera. La senadora Lilian Samaniego había dicho que si no se resuelve el problema financiero que no permite a la ANR acceder a créditos, llamará a Cartes para pedirle que dé un paso al costado. Sin embargo, la legisladora también se llamó a silencio y ya no toca este tema.

El problema que tienen los colorados es estar en la mira de los EEUU al tener a Cartes como titular, por lo que deben demostrar la trazabilidad del dinero de gasto de campaña para no caer en el radar de la OFAC.

Si bien en la dirigencia se disimula más, aunque no tanto, en el electorado colorado hay claramente una división de los que están a favor de Santiago Peña, y, por ende, de Horacio Cartes, y los que se muestran críticos.

VOTO ÚTIL. En las carpas de la Concertación Nacional, están completando la campaña sin haber tenido la capacidad de cerrar acuerdo con el sector de Paraguayo Cubas y de Euclides Acevedo. Ambos terminarán restando votos, tanto a la ANR como a este sector.

El senador Fernando Lugo retornó al país luego de su largo tratamiento. La Concertación esperaba un gesto político, pero –a menos de 15 días– se mantiene en total silencio sobre la posición que asumirá para inclinar la balanza.

Además, el Partido Liberal Radical Auténtico también sigue arrastrando los problemas económicos por las demandas que tiene encima.

Los dos principales candidatos presidenciales ajustan los últimos días para intentar capitalizar el voto indeciso.

Peña casi no se muestra más acompañado de Horacio Cartes, para intentar dar imagen de independencia. Mientras Efraín busca concentrar el voto en Central y los centros urbanos.

En tanto, en ambos sectores, los candidatos para el Congreso se cortan solos por la fuerte disputa electoral que obliga el sistema de desbloqueo y voto preferencial para el día D.