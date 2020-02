Añetete analizará la situación de Cuevas ante su inminente prisión

Ante este nuevo panorama, el bloque de diputados de Añetete tendrá mañana una reunión y tratará el tema. Aprovecharán que mañana estarán todos para la sesión extraordinaria que fue convocada para aprobar el financiamiento político.

Cuevas está denunciado por enriquecimiento ilícito.

Ulises Quintana, por su parte, guarda prisión en la cárcel militar de Viñas Cué por lavado de dinero y asociación criminal. Cuevas seguiría la misma suerte y esta situación moviliza a los colegas de su bancada.

El diputado de Itapúa, Colym Soroka, quien en varias oportunidades calificó de persecución política el proceso a Quintana, dijo ayer que el caso Cuevas amerita un análisis sin que eso implique una intromisión a las decisiones de la Justicia.

“Analizaremos en bancada. No obstante, personalmente siempre preferí que la Justicia haga su trabajo de forma libre”, dijo el legislador.

Agregó que no se plantea ninguna ayuda ni extender la mano a su colega puesto que “él (Cuevas) siempre llevó solo su causa, personalmente no me consta que haya pedido ayuda”, resaltó.

Soroka dijo que el caso de Cuevas no es la única imputación en el ámbito político, aunque reconoció que es uno de los que más está bajo la lupa ciudadana.

“Hay otras imputaciones, pero quienes ni siquiera son del Partido Colorado, y se ‘rasgan las investiduras’, hasta droga en la casa de la abuela le encontraron”, indicó el diputado sin dar ninguna pista de a quien se refería.

Volvió a resaltar que siempre separan las cuestiones políticas de las judiciales, de modo a que no se los acuse de injerencia en la Justicia.

CUESTIONADO. Cuevas es un cuestionado dirigente de Paraguarí. Fue intendente y gobernador y luego incluso presidió la Cámara Baja, cargo en el cual contrató masivamente a sus operadores políticos, dejando incluso sin recursos a la Cámara, que debió hacer una reprogramación presupuestaria para reorganizar sus finanzas.

El legislador, muy afín al presidente Mario Abdo Benítez, asegura que es víctima de una persecución política y que su prisión incluso es dictada por la presión política de sus contrincantes de Paraguarí y de los medios de prensa.

El legislador se presentó el viernes ante el juez Yoan Paul López, quien decretó su prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía, alegando peligro de fuga.

Sin embargo, y tras un recurso de apelación presentado por la defensa del legislador, la orden quedó suspendida, generando todo tipo de críticas.