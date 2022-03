André: “Hoy hago teatro, pero estoy abierto a la tevé y al cine”

El director de Lectura según Justino, señala que Nunca es tarde le permite explorar su faceta de comediante en una propuesta con muchos ingredientes, y que aunque no maneja la grilla futura, hay planes de presentarla en Uruguay y Chile.

Para el galán de telenovelas como Amo y señor, El infiel, Amor gitano, este es un momento en que se siente “cómodo y feliz” en el ámbito del teatro.

Sin embargo, no descarta volver a hacer televisión y cine “de presentarse algún proyecto interesante”.

Con respecto al tipo de propuesta que podría atraerle, confiesa que debe ser un proyecto que le entusiasme, convenza. “Que sea algo nuevo para mí, que me dé la posibilidad de mostrarme en otra faceta”, aclara.

En tanto no aparezca algún proyecto con esas características para tevé o cine, seguirá “muy cómodo y tranquilo con el teatro, muy feliz con la obra (Nunca es tarde). No pienso todavía en otra pieza, creo que ella tiene mucho para dar aún”, aseguró.

PLATAFORMAS. Para el protagonista de Gerente de familia, las plataformas de streaming (Netflix, HBO, y otras) son “necesarias” y “acompañan”. Aprende mucho de ellas, confesó. “Tengo la posibilidad de vivir mundos que no conocía, es excelente y sí es una gran oportunidad para todos los que trabajamos en este rubro”.

El actor y director dice estar abierto a formar parte de algún proyecto en dichas plataformas. Aunque “aún no me han convocado, aspiro a que en algún momento pueda formar parte de algún proyecto, ya sea en comedia, drama, siempre que sea con un personaje muy interesante”, insistió. Cuenta que recientemente recibió un guion, que aún no leyó porque no tuvo oportunidad, por sus compromisos con el teatro.

Explicó que actualmente cualquier propuesta tendría que tener un personaje que no pase desapercibido, que le permita hacer algo que la gente note, que sea atractivo. “Que me permita crear algo diferente a lo que ya he hecho y diferente a lo que es mi personalidad”, profundizó.

André considera que en su carrera hizo todo lo que quiso hacer, “tanto en teatro, televisión, cine. Por ahora vivo el presente y me adapto a lo que venga. Lo más difícil es decir “no” cuando te presentan algo, pero yo aprendí a decir “no”, y puedo elegir”.

PARAGUAY. De su relación con Paraguay, su tierra de origen, confiesa que siempre es un placer “venir, ya sea para visitar a los amigos o para trabajar en lo que elegí y amo”. Sus últimas visitas al país antes de la pandemia fueron para presentar su libro autobiográfico Por lo que usted y yo sabemos, en mayo de 2018, luego, para presentar la obra Mentiras inteligentes, en mayo de 2019.

Ante la pregunta de si en cada visita tiene oportunidad de ver espectáculos nacionales, señala que lamentablemente el tiempo durante las estadías es muy breve y no permite ver mucho “aunque siempre estoy al tanto, gracias a lo que me cuentan mis colegas”.

Además, confiesa que admira el trabajo de sus colegas paraguayos, “porque tienen un gran entusiasmo, les encanta reunirse, ensayar, y luego presentar su obra al público, lo cual es hermoso. El teatro brinda la posibilidad de canalizar todo ese contacto con el público, ya que la ficción en tevé es escasa”.

PANDEMIA. Como a todos, Arnaldo André se vio afectado por la situación de encierro pandémico. “Lo viví en casa, pero aproveché el tiempo para leer, comunicarme con muchas personas con quienes ya no conversaba”, recordó.

André aprovechó el tiempo de cuarentena para hacer algo positivo, para leer, y también cocinar.

“Aprendí a hacer algunos platos, que no sabía, hasta que de a poco vino la flexibilización, y pudimos salir de a poquito. Recorrer otra vez el barrio, los cafés”.

Para el artista, al igual que para sus colegas, lo mejor vino cuando pudieron volver al teatro. “Eso fue algo placentero, respetando los protocolos y demás, pero gracias a eso pudimos hacer un año con mucha actividad teatral Ahora a seguir cuidándose”.



A saber

Nombre: Arnaldo André (Andrés Pacuá Zaracho).

Profesión: Actor y director de cine y teatro, actor de televisión.

Distinciones: Martín Fierro.

Libro autobiográfico: Por lo que usted y yo sabemos (Editorial Planeta, 2018).

Trayectoria: Su trabajo en TV se inicia en el año 1964 con El amor tiene cara de mujer, donde interpretó al personaje Arnaldo Ríos. Participó en diversas propuestas, entre ellas, las más conocidas, Pobre diabla, Amor gitano, Amo y señor, y otras. En cine actuó entre 1970 y 2018 en propuestas como Mi amigo Luis, Penumbra, Román. En teatro actuó en Valientes, Los únicos, Mentiras inteligentes, Nunca es tarde.