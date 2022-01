ANDE: USD 40 millones del presupuesto están en duda

El monto presupuestario incluye un aporte de USD 40 millones de la Itaipú Binacional para el fortalecimiento del sistema eléctrico paraguayo. Sin embargo, estos recursos de la entidad no están garantizados, por lo cual el presupuesto puede reducirse drásticamente. De hecho, otros USD 100 millones de cooperación de la IB fueron excluidos de los recursos disponibles de la ANDE. Ocurre que ambos montos aún no tienen financiamiento en Itaipú, ya que dependen de la definición de la tarifa del año 2022.

La ANDE se ve en problemas, porque desde Brasil siguen insistiendo en reducir la tarifa de Itaipú a USD 18,95 kW/mes, basados en el Anexo C del Tratado de Itaipú, y de concretarse esta reducción no habrá recursos adicionales. Paraguay, por su parte, continúa insistiendo en mantener los números en USD 22,60 kW/mes, y el plazo de definición es febrero próximo, mientras las autoridades paraguayas de la binacional comunican que no existe tarifa actual en la hidroeléctrica.

Sin embargo, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) de Brasil ya estableció una tarifa provisoria de la energía de la IB, la cual reduce los valores de 2021 en 11,89%. Con esta acción, el país vecino avanza en la política de hechos consumados para lograr bajar la tarifa, según el ex gerente técnico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ingeniero Fabián Cáceres.

PRÉSTAMO. Por otro lado, Sosa indicó que en el Presupuesto 2022 de la ANDE no se encuentra incluida una parte del reciente préstamo aprobado de USD 250 millones de la CAF (el cual será ejecutado en 5 años). “Cabe aclarar además que se encuentra en etapa de aprobación del Congreso de un préstamo de 155 millones de USD del BID/JICA”, señaló el titular de la institución eléctrica.

Así, en total son USD 140 millones los que dependen de la definición de la tarifa de Itaipú. “Si es que se aplica directamente el Anexo C, lo que pretende el lado brasileño, lógicamente que ese monto no se va a poder financiar. Es decir, depende de la tarifa que se pueda financiar el monto comprometido de la Itaipú Binacional con la ANDE”, ya había afirmado Sosa hace un par de semanas.

“Para este año están previstos USD 140 millones. Primeramente USD 40 millones correspondientes a un primer convenio de USD 203 millones, que se va a ejecutar en cinco años. De esos USD 203 millones el año pasado ya se transfirieron a la ANDE USD 20 millones”, detalló.

Recordó que el 28 de mayo del año pasado se aprobó otro monto como aporte financiero a la ANDE de USD 100 millones.

Al mismo tiempo, el presidente de la ANDE había aclarado que la tarifa actual del cliente final es insuficiente para ejecutar las obras previstas en el Plan Maestro de la ANDE, lamentando que muchas veces la determinación de la tarifa para el cliente final se origina en una decisión política y no responde a necesidades técnicas.



USD 320

millones es el presupuesto de la ANDE para este año, que representa G. 2 billones 234.288 millones.



USD 140

millones es el aporte de la Itaipú comprometido a la ANDE para este año, pero dependen de la tarifa.