ANDE: Paraguay no puede definir una tarifa de Itaipú sin el Brasil

El nuevo valor representa una disminución del 38% con relación a la tarifa vigente en 2022, de USD 20,75 por KW/mes. La tarifa provisional entró en vigencia el 1 de enero de 2023.

Sosa aseguró que la reducción anunciada por el lado brasileño "no es una tarifa definida", ya que es un anuncio unilateral, mientras que Paraguay mantiene su posición de contar con la tarifa más alta, teniendo en cuenta que es lo que más le conviene al país.

"Paraguay tiene una posición. Lo que nosotros no podemos (hacer) es tomar y mencionar que existe una tarifa de Itaipú, porque nosotros todavía no tenemos. La posición de Paraguay es tener la tarifa más alta posible, considerando que todavía no estamos contratando el 100% que corresponde al país", expresó.

Récord. El titular de la ANDE dio a conocer un resumen básico sobre la ejecución presupuestaria que se tuvo durante el año pasado, frente a los periodos anteriores.

En ese sentido, señaló que se tuvo una ejecución récord, frente a los USD 170 millones del 2020 y los USD 311 millones que se usaron en el 2021. No obstante, si bien afirmó que en 2022 ascendió más, dijo que se están cerrando los números para ver cuánto quedó este año.

Concurso. Asimismo, anunció que a través del Programa de Formación Profesional Dual – Modelo Paraguayo (Mopadual), la ANDE incorporará 225 aprendices (18-24 años) para su formación, tanto en la capital como en el interior del país, en alianza con el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).

Informó igualmente del concurso para la contratación de 36 miembros de comunidades originarias.