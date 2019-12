ANDE mostraría el acuerdo y afirma que retiene privilegios

El titular de la empresa pública aseguró que la ANDE mantiene los privilegios que había conseguido en el 2007 con la resolución 170 del Comité de Administración y Operación de los Contratos de Compra y Venta de los Servicios de Electricidad de la Itaipú (Cadop). Uno de esos beneficios es la prioridad en la utilización del 100% de la energía excedente (más barata).

Sin embargo, remarcó que el aumento en la contratación de potencia garantizada (más cara) es algo que tiene que darse, pues el crecimiento vegetativo (anual) del consumo energético paraguayo llega al 8%. Aclaró que no se puede seguir teniendo la dependencia de la energía excedente, como en años anteriores, ya que no es infinita.

“Nosotros hemos venido atendiendo gran parte de nuestro sistema con la energía excedente y ha llegado a un límite. En el 2010, el componente de energía excedente que cubría nuestro consumo era del 14%. Subió hasta el 20% en el 2017 y el año pasado llegó al 26%. El 2018 fue un año excepcional, de mucha afluencia que es totalmente contrario a lo que tenemos ahora. No podemos seguir creciendo sobre valores de energía que no tenemos, que no está garantizada. Es necesario crecer un poco más sobre la potencia contratada”, destacó a Radio Monumental.

Añadió que otra de las ventajas que conserva la ANDE es el derecho de acceder una parcela de la potencia ya contratada por Eletrobras. Agregó que los valores previstos no son limitantes, pues la compañía podrá aumentar los valores de contratación si existiera la urgencia.

“Este acuerdo nos permite que la tarifa de energía eléctrica no aumente. El haber previsto un contrato de cuatro años, en desmedro de un contrato anual como se ha venido practicando, es extremadamente positivo antes de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú”, enfatizó.

CRONOGRAMA. El acuerdo, firmado la semana pasada entre ANDE y Eletrobras, establece que la firma paraguaya contratará 1.485 megavatios (MW) en el 2020, 1.635 MW en 2021 y 1.810 MW en el 2022.