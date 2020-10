Analizan un paso al costado de Efraín para desdoblar las internas

De este modo evitan llegar desgastados a la elección municipal de octubre del próximo año, y que la puja por el poder interno partidario no los divida.

Tras un diálogo en el programa del ex mandatario Federico Franco, emitido por un canal de aire, por un lado el gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas, y por el otro, el titular de la Coordinadora de Intendentes Liberales del Paraguay, Luis Aguilar, enumeraron algunas alternativas que se barajan para zanjar las diferencias.

El primero es parte del oficialismo partidario y el otro responde a la oposición interna, el llanismo, pero lo cierto es que en sus posiciones resumen el clamor de las bases, que priorizar las chances para las municipales.

Una de las alternativas para desdoblar las internas liberales y de esa manera dar mayores posibilidades a los candidatos municipales azules, sin quebrantar la Constitución y las leyes, es que primero el 15 de noviembre, la Convención como máxima autoridad debería expedirse sobre el tema. Allí una alternativa además de solicitar prórroga de mandato del Directorio, y llevarlo a diciembre del 2021 con las internas presidenciales, es la de contar con una cúpula delegada y nominada por la Convención, que conduzca al partido hasta la elección de nuevas autoridades, ya que existen antecedentes al respecto, y con eso se salvaría la inconstitucionalidad de la prórroga de mandato y también se lograría el objetivo de desdoblar las elecciones internas. La tercera vía es la prórroga de la elección de autoridades a diciembre del 2021.

UNIDAD. El gobernador Fleitas dijo que estas ideas no son precisamente para favorecer ni perjudicar a ningún sector político interno, sino para ayudar a que los consensos se fortalezcan. “Queremos más municipios liberales, porque el pueblo siente la diferencia en la gestión. Claro que hay excepciones, y no vamos a defender a quienes no cumplen una buena gestión, pero en general las administraciones liberales son buenas”, afirmó.