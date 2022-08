Analistas no  vislumbran pérdida de poderío de  ANR tras   informe de EEUU

Que gane o no la ANR va a depender de la Concertación, que ya ha demostrado inoperancia con el juicio a la FGE. Ezequiel Santagada, abogado.

El abogado Ezequiel Santagada destacó la gravedad que supone que el renunciante vicepresidente Hugo Velázquez y el último ex presidente Horacio Cartes estén señalados como significativamente corruptos por Estados Unidos.

“Paraguay queda señalado como un país donde el poder político es significativamente corrupto a la altura de países como Honduras y Guatemala, que son países fallidos desde el punto de vista institucional y no hay otro país en Sudamérica que tenga estas designaciones”, manifestó.

Dijo que el vicepresidente por lo menos tuvo la dignidad de renunciar a su candidatura; en cambio, el ex presidente Cartes sigue desafiando al Gobierno de Estados Unidos como si fuese que nada hubiera pasado. “¿Adónde nos puede llevar? No sabemos, pero no va a ser nada bueno”, apuntó.

“Solo pensar que el delfín de Cartes pueda llegar a la presidencia va a dejar al Paraguay aislado del concierto de las naciones, con consecuencias graves y eso va a implicar que quienes vivamos acá terminemos padeciéndolas”, expresó.

La designación de significativamente corrupto para Velázquez no le afecta en sí mismo a la ANR, porque el partido es una comunidad y “cuando sale uno, viene otro”, señala por su parte el sociólogo y politólogo Marcello Lachi.

Lachi destacó que es muy llamativo que el Gobierno de Estados Unidos haya designado con esa carátula a un gobernante activo, sobre todo de un país aliado. “Poner en discusión la honestidad de un país aliado históricamente me parece una cosa muy inesperada y la finalidad no parece muy clara aún. Esto afecta a la interna, porque desde ahora Fuerza Republicana tiene que reiniciar desde cero faltando 4 meses para las internas”, dijo.

Aseguró que “no se entiende qué es lo que quiere Estados Unidos, porque primeramente la Embajada comunicó la designación de Horacio Cartes y pareciera que querían debilitar al cartismo”.

Luego le sacó de carrera al vicepresidente y si el oficialismo no encuentra una salida rápida, “se entrega en bandeja de plata a Santiago Peña la candidatura presidencial”.

Sostuvo que quizás no se beneficie la oposición, porque lo hecho por Estados Unidos puede tener un efecto contrario; es decir, que ambos movimientos colorados avasallados se unan de forma granítica y después la oposición no puede ganarle, lo cual ahora parece imposible por la interna muy fuerte que están teniendo.

concertación. Santagada indicó que el Partido Colorado es un partido resiliente, que sabe reinventarse. ”Que gane o no el Partido Colorado va a depender de las movidas que haga la Concertación, que ya ha demostrado una inoperancia no menor con el proceso de juicio político a la fiscala general”, lanzó haciendo una crítica a la oposición que terminó perdiendo en Diputados.

Santagada refiere que el ex presidente Cartes es señalado por tener ascendencia sobre la fiscala general y la esposa del vicepresidente era fiscala adjunta hace tan solo dos meses.

“Claramente el Ministerio Público es utilizado para dar impunidad y lo más grave es que estemos hablando de las figuras más importantes de la ANR y tenga que ser una potencia extranjera la que venga a hacer “justicia” cuando nuestro sistema de justicia no ha sido capaz de procesar a estas personas porque es inconcebible que no haya habido información de inteligencia para poder empezar investigaciones”.

