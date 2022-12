Analistas coinciden en perjuicio al país

A su vez, Ángel María Recalde, ex titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y ex director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), habló de una decisión unilateral por parte del Brasil para fijar el valor de la tarifa para el 2023 y que esto va en contra del principio de igualdad que se debe tener en una binacional y que se llega a un escenario en el cual Paraguay no puede acceder a más beneficios. “Todas las decisiones se deben tomar en forma consensuada entre ambas márgenes, tanto del lado paraguayo como brasileño tienen que estar de acuerdo”, dijo. Añadió que la Cancillería debería pedir explicaciones a Brasil sobre lo acontecido.