Analista brasileño no ve escenario positivo para la revisión del Anexo C

“Yo no consigo pensar en un escenario muy positivo para Paraguay por algunas razones: una es que desde Brasil no tenemos una mirada de Paraguay como un socio estratégico, donde tenemos que hacer un tipo de inversión a largo plazo, no solo no tenemos el promedio de la opinión pública, no tenemos el promedio en el Congreso Nacional”, explicó.

El economista dijo que más allá de las negociaciones que se puedan dar a nivel Cancillería, hay que mirar la posición del futuro ministro de Minas y Energía del Brasil.

“Itaipú y Brasil es un tema del Ministerio de Minas y Energía, no es un tema de política exterior o de asuntos estratégicos, o de planeamiento, es parte de la matriz energética del Brasil y entonces estas dos gestiones hacen que la revisión del Anexo C sea muy difícil”, comentó.

Sennes reconoció que el presidente electo Lula da Silva tiene una mirada distinta que puede favorecer a Paraguay, pero que en desventaja el futuro mandatario deberá negociar cada paso con el Congreso Nacional, donde tiene la minoría.

“Sí, es cierto que Lula tiene una mirada distinta que (Jair) Bolsonaro y otros, pero no es que Lula tiene un capital político para hacer trescientas cosas, tiene que ser muy selectivo y no creo, disculpen si es una mala noticia, no creo que haya mucho espacio ahí (de impulsar la revisión del Anexo C)”, sostuvo.

El analista económico y político recomendó que Paraguay se siente a negociar el Anexo C junto con otros temas que a Brasil puedan interesar. “El único escenario que veo que puede cambiar un poco esta mirada más negativa es si logramos, en este espacio de tiempo, identificar algún intercambio, para cambiar esto (la renegociación) con otra cosa, poner en la mesa otros asuntos que son de interés de Brasil de manera más amplia, con menos gastos externos y algunas ganancias internas para Brasil”, aconsejó.

Dijo que el éxito de una renegociación dependerá de movilizar algunos intereses nacionales del Brasil, y señaló que se debe observar la asimetría que hay entre Brasil y Paraguay para ello.

“El error sería empezar la negociación del Anexo C solo con el Anexo C. Mi sugerencia es que tenemos que pensar en la negociación del Anexo C no como Anexo C, sino que sea combinado con otros temas más positivos para Brasil y ahí sí empezar una negociación, de otra manera creo que será negativo”, indicó.

La Expo Paraguay Brasil empezó ayer y continúa hoy desde las 09:00, en el Centro de Eventos del Paseo la Galería de Asunción.

Ministro, optimista por relacionamiento con Lula

El ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, dio algunas palabras en el acto de apertura de la Expo Paraguay Brasil, en la que también se refirió a la reciente victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales del Brasil.

“La gran incógnita para algunos es cómo va a ser nuestro relacionamiento con el nuevo gobierno elegido por el pueblo del Brasil. Quiero ser sumamente optimista en nuestro futuro ante esta suerte de incertidumbre”, afirmó el secretario de Estado.

Destacó la construcción de los dos puentes, fruto de las buenas relaciones entre ambos países, “que unirán más íntimamente a las dos naciones”.