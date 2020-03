Analista advierte que la ANR puede volver a la llanura

Para el abogado y ex senador colorado, Hugo Estigarribia, el ex presidente Horacio Cartes es quien precisa más del consenso que se está intentando concretar en la ANR para generar candidaturas únicas en las elecciones partidarias y municipales, a fin de tener más control en la política, debido a los problemas judiciales que tiene en el Brasil. Según su análisis, la Operación Cicatriz saldrá mal y llevará al Partido Colorado de vuelta a la llanura.

“Cartes necesita del calor del poder ante los problemas que está teniendo con la investigación judicial que se está realizando en Brasil y los eventuales coletazos que pueda haber en nuestra política interna o en nuestra justicia”, esgrimió el abogado, quien garantiza que en este proceso el único que puede salir beneficiado es Cartes, no así el gobierno o el partido.

En ese sentido dijo que “si la unidad se da sobre gente escombro lo único que puede generar es llanura. Hay gente que ya cumplió un ciclo en la política”, dijo.

“La unidad para resucitar a viejos elefantes no sirve. Creo que esta intención responde a intereses individuales y a sectores que se sienten débiles sin el calor del poder”, fustigó.

Señaló que Cartes maneja el partido, pero necesita del poder político nacional también. “Cartes tiene legisladores que hacen el equilibrio en la Cámara de Diputados pero no tiene la cantidad suficiente de senadores. El necesita más que nada del poder político nacional, necesita que la lapicera tenga armonía con él y no que la lapicera le persiga a él”, puntualizó y apuntó como sospechoso que no se haya investigado la carga de cigarrillos de contrabando que se halló en un depósito en la zona de Itaipú.

INSTALADO EN LA ANR. Actualmente, Cartes utiliza al Partido Colorado para potenciar su figura, significó y la prueba más palpable de ello es que “aprovechó el error político del gobierno de separar a un funcionario que trabajaba bien en el área de generación de empleos, como es Enrique López y Cartes lo contrató para hacer ferias de empleos en el Partido Colorado y con eso busca fidelizar a jóvenes que van a buscar trabajo”, añadió.

“Esta intención (de buscar el consenso) surge de Horacio Cartes y lo dijo el mismo José Alberto Alderete”, mencionó, en referencia al articulador del consenso que hace nexo entre el presidente Mario Abdo Benítez y Cartes.

Precisó que Marito “está nadando en dos aguas entre sus allegados”, porque hay un rechazo en Añetete de Juan Afara y de otros, hacia un encuentro y la unidad con Cartes, y por otro lado hay cercanos al presidente como Enrique Bacchetta y Juan Carlos Galaverna que quieren el consenso. Aseveró que la Operación Cicatriz no le conviene a Marito “porque en el combate al contrabando y al narcotráfico pueden saltar figuras cercanas a Honor Colorado”.

COMPETENCIA. “Al partido le conviene la competencia electoral y que aparezcan nuevas figuras. ¿Cómo se va renovar con los mismos de siempre? Con hombres escombro el partido no se va renovar”, criticó.

Sobre la posibilidad de que Pedro Alliana sea electo como candidato consenso para la Junta de Gobierno, dijo que con él, el Partido Colorado dejó de funcionar. “Han dejado de funcionar las comisiones asesoras permanentes que tienen profesionales. Han empezado a funcionar institutos paralelos. Se suspendieron las elecciones del comité central de la juventud colorada. Realmente no creo que está unidad ayude más”, subrayó.

Resaltó que se tienen que hacer únicamente las elecciones. “Es la única forma de dirimir los liderazgos. No puede ser por una encuesta. Es ridículo que los figurones sean los líderes del consenso”, dijo.