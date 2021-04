Amplían límite de pasajeros hasta 16 en buses grandes

La cartera había emitido la Resolución Nº 40/2021, por la cual se modifican los artículos 3 y 4 de la Resolución Nº 38/2021, que establecen las frecuencias y el límite de pasajeros de solo 5 parados en buses pequeños y 10 parados en buses grandes, respectivamente. Sin embargo, ahora vuelve a ampliar la capacidad de ascenso y descenso. Es decir, ahora está permitido nuevamente que los colectivos pequeños transporten hasta 6 pasajeros parados y los buses grandes hasta 16 pasajeros parados.

En paralelo a estas disposiciones, continúan vigentes la obligatoriedad de uso de mascarillas por parte de conductores y pasajeros, así como la limpieza de todas las unidades al inicio y finalización de cada redondo realizado, según consigna la medida.

Igualmente, se recomienda a los permisionarios la colocación y uso de dispensadores de alcohol en gel o similares en todas las unidades, para colaborar en la higiene de manos de pasajeros y conductores.

El incumplimiento de estas disposiciones será considerado como falta gravísima y el infractor estará expuesto a sanciones dispuestas por el Viceministerio de Transporte.

Las denuncias podrán realizarse a la línea de WhatsApp habilitada: (0986) 898-600.

Muchos pasajeros mostraron su disconformidad con la disposición que no es una solución de fondo. “Que amplíen la capacidad nomás no soluciona el problema, es más, permite que se viaje todo encimado, lo que tienen que hacer es sacar más colectivos y multarles a las empresas que no cumplan con la frecuencia. Se le castiga al pasajero todos los días y a los transportistas no se les toca”, refirió Diego Santorino, quien aguardaba un bus en zona de la terminal.

“Yo espero hace 40 minutos que un colectivo me alce para llegar a IPS, no hay forma, el que viene está lleno y no te alza, tienen que sacar más colectivos”, refirió María Sonia Penayo, otra usuaria.

Entretanto, sigue sin anunciarse al nuevo viceministro de Transporte, tras la renuncia de Pedro Britos, quien argumentó que se retiraba por motivos de salud.