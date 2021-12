Amor sin barreras y Drive my car, películas favoritas de Obama en 2021

Entre sus filmes favoritos de 2021 figura la nueva adaptación de Amor sin barreras o West Side Story, dirigida por Steven Spielberg y producida por Rita Moreno, en la que la mitad del reparto es latino y gran parte de los diálogos son en español.

No hay más cintas hispanas entre las recomendaciones de Obama, quien se ha fijado en películas de otros países como la japonesa Drive my car, basada en un cuento de Haruki Murakami, o la noruega The Worst Person in the World.

El resto de la lista incluye el documental Summer of Soul, que recuerda el festival de cultura afroamericana celebrado Nueva York durante el verano de 1969; el drama Passing, sobre la segregación racial; y Judas and the Black Messiah, que recuerda el asesinato de uno de los líderes de los Pantera Negra.

La favorita para los Óscar The Power of the Dog, Pig, The Card Counter, Old Henry, The Last Duel, The Tragedy of Macbeth, C'Mon C'Mon y Quo Vadis, Aida completan la selección.

Obama también eligió sus libros favoritos del año -entre los que figuran Beautiful Country, de Qian Julie Wang, y Harlem Shuffle, de Colson Whitehead, y prometió que publicará su lista de canciones en los próximos días, que otros años incluyó a artistas como Rosalía y J Balvin.