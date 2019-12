Amenazan con cerrar Puerto Indio si Gobierno no asfalta acceso de tierra

“El pueblo decidió que, si no hay asfalto, no habrá más puerto”, afirmó en la jornada de ayer el intendente Edir Lermen.

Son más de 25 años de pedidos de pavimentación del camino de tierra para acceder al distrito con más de 10.000 habitantes, que deben viajar a dedo, ya que no cuentan con servicio de transporte público, o hacerlo en taxi o vehículos particulares.

La localidad también es punto de salida de miles de toneladas de granos, porque en Puerto Indio funciona una balsa que usan para cruzar por el lago Itaipú al Brasil. La Aduana paraguaya funciona en la localidad de Santa Helena, Brasil, por falta de infraestructura.

Conforme a un proyecto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la pavimentación asfáltica debía iniciarse a comienzos del año 2020, con llamadas a licitación, entre otros procesos.

Sin embargo, el cambio de la fuente de financiamiento, que iba a ser con la Ley Llave en Mano a un préstamo de un banco internacional, postergó nuevamente el sueño de los mbaracayuenses de mejorar su acceso, de acuerdo con las denuncias.

Los pobladores vienen cerrando el acceso a los camiones a Puerto Indio, desde el lunes pasado, mientras que sus autoridades pedían explicación en la capital del país, con relación a las medidas tomadas para cambiar el proyecto inicial.

ACUERDO. Representantes del Congreso, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Hacienda y de la Municipalidad de Mbacarayú firmaron un acuerdo en la víspera, con relación al proyecto en el que se señala que la obra sería financiada por la Corporación Andina de Fomento, con el compromiso de los representantes del Poder Legislativo de avalar el préstamo, para que se pueda llevar adelante la obra señalada como prioritaria por el Gobierno, conforme al acta.

“Tuvimos que aceptar. Qué podemos hacer a esta altura del campeonato. Si es por nosotros, queremos que mañana empiece. No estamos conformes, pero no tenemos la lapicera. Esta vez el pueblo se movilizó porque ya tuvimos muchas promesas, que siempre quedaron en el oparei”, afirmó el intendente Edir Lermen, con relación al caso.

“Si el Gobierno no cumple, la población ya está decidida a cerrar todo. Vamos a aguardar la explicación que van a dar a la ciudadanía en las próximas horas. Pero si en mayo próximo no hay resultado, ya está decidido. Si no hay asfalto, ya no habrá más puerto. La gente se cansó y ese es el mecanismo que utilizaron y van a aplicar”, agregó.