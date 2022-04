Ameliano gana puntos vitales

En lo que se revela será una titánica lucha por el promedio, Sportivo Ameliano venció ayer a Sol de América por 3 goles contra 1 y emerge, al mismo tiempo, de la última plaza del Apertura (por mejor diferencia de goles). En una exhibición futbolística sobria, sobre todo en el segundo tiempo, supo aprovechar las situaciones de contra y de pelota parada y con goles Oviedo, Gaitán y Cabrera se llevó los puntos en juego. Sigue, sin embargo, en el último lugar del promedio, con el mismo porcentaje que General Caballero y acorta distancias precisamente contra Sol, el otro complicado en este tema.

TORNEO APERTURA. FECHA 11. Estadio: Martín Torres (de Trinidense). Árbitro: Derlis Benítez. Líneas: Roberto Cañete y Félix Arzamendia. Goles: 11’ I. Cazal (SA), 14’ A. Oviedo, 68’ C. Gaitán de penal y 72’ W. Cabrera (A). Amonestados: 17’ E. Zaracho, 29’ G. Caballero, 91’ M. Martinich (A), 30’ C. Núñez, 48’ N. Benegas (SA). Sportivo Ameliano (3): F. Cristóforo; W. Cabrera, H. Benítez, É. Zaracho, M. Martinich; C. Gaitán, V. Ayala, A. Maíz, G. Caballero (84’ D. Barreto); A. Oviedo (74’ A. Arce) y J. Sanguina (90’ F. Alfonso). DT: Humberto García. Sol de América (1): L. Ojeda; R. Cabrera, J. Aguilar, G. Mencia, G. Báez; R. Castro (46’ J. Verdún), R. Rojas, C. Núñez, E. Ozuna; I. Cazal (78’ N. Maná) y N. Benegas (59’ N. Viera). DT: Celso Ayala.