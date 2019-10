Ameliano apabulló a Hayes

Sportivo Ameliano no tuvo piedad alguna con Presidente Hayes y lo goleó por 6-0 en el primer juego de la fecha 27 en la Primera B. Con este resultado, Ameliano es segundo con 50 puntos, a cinco del líder 29 de Setiembre.

Estadio: La Arboleda, de Rubio Ñu (local Spvo. Ameliano). Goles: 12' y 74' Alfredo Mazacote, el primero de penal, 29' Luis Ovelar, 37' Juan Duarte, 82' y 90' Pedro Rojas (SA). Amonestados: 20' C. Castro, 34' B. Paredes y 49' S. Escalante (SA); 75' A. Fernández (PH). Expulsados: 22' Anderson Medina y 89' Bryan García (PH). Incidencia: 15’ J. Balbuena (A) paró un penal de P. Garate (PH). Recaudación: G. 1.050.000 por 70 pagantes.

Sportivo Ameliano (6): J. Balbuena; D. Inchausti, C. Castro, M. Riquelme y E. Morel (76' S. Rojas); E. Sarquis, L. Ovelar, A. Mazacotte (83' R. Báez) y J. Duarte; B. Paredes y S. Escalante (59' Pedro Rojas). DT: H. García.

Pdte. Hayes (0): B. Sbarcas; A. Medina, A. Ayala, F. Gasparini y O. Ferreira; P. Garate, R. Noguera, A. Fernández, R. Ramírez (76' C. Villalba); P. Taboada (83' R. Villalba) y E. Martínez (60' B. García). DT: O. Bordón.

Hoy: General Caballero ZC vs. Recoleta (9.00), Tacuary vs. Colegiales (9.15) y 3 de Noviembre vs. Capitán Figari (16.30).

Ganó y se aproxima. Osmar Fernández (*). Atyrá FC venció 2-1 a Independiente de Campo Grande de visitante y alcanzó al 12 de Octubre de Itauguá en el segundo lugar de la División Intermedia con 47 puntos. El líder es Guaireña con 49. Estadio: Ricardo Gregor (local Independiente CG). Goles: 56' José Villagra (ICG); 49' y 78' Juan Chaparro (AFC). Amonestados: 80' E. Vera, 84' M. Romero y 86' A. Paniagua (ICG); 75' H. González y 84' J. Martínez (A). Recaudación: G. 3.540.000 por 177 pagantes.

Independiente CG (1): P. González; A. Paniagua, R. Vargas, A. Gómez y M. Gamarra; G. Romero, E. Ramos, J. S. Acosta (60' M. Romero) y A. Rodríguez (60' E. Vera); J. Villagra (67' M. Melgarejo) y N. Cardozo. DT: P. Caballero.

Atyrá FC (2): B. Valenzuela; V. González, R. Aldama, A. Ferreira y L. Rivarola (68' F. Giménez); D. Escobar, C. Ripoll, J. Maidana (79' J. Martínez) y H. González; J. Chaparro (85' C. Galeano) y G. Gabriel. DT: Á. Martínez.

Hoy: 12 de Octubre vs. Ovetense, a las 9.00 por Tigo Sports. (*) Cronistas de Fútbol Aficionado.