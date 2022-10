Ámbito Político

Aprueban cambio en plazo para propaganda

A propuesta de la senadora Georgia Arrúa, el Senado procedió a aprobar ayer la modificación del artículo 290 del Código Electoral, con el propósito de establecer nuevos plazos que limitan y prohíben la propaganda electoral realizada por los estamentos en fechas previas a comicios internos y generales.

El senador Hugo Richer, dio lectura al dictamen de la Comisión de Legislación y recordó que la ley actual establece que la propaganda electoral se extenderá por un plazo máximo de 120 días, en tanto que el texto aprobado plantea que la propaganda electoral en los comicios internos de los partidos políticos no podrá exceder de 90 días. También se establecen multas a los que transgreden.



Aprueban incremento para veteranos

La Cámara de Senadores otorgó media sanción al proyecto de Ley que establece modificar el Presupuesto General de la Nación 2022, en referencia al monto de subsidio y asistencia social mensual a los veteranos y lisiados de la Guerra del Chaco.

En uso de la palabra, el senador Miguel Fulgencio Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda, expresó que esta propuesta busca dar un pequeño incremento a los salarios de los pocos ex combatientes y veteranos de la Guerra del Chaco.

El monto del aumento del salario para cada excombatiente sería de 8 millones de guaraníes. “En la Comisión de Hacienda se corroboró que es factible este proyecto, en vista que, no tiene casi impacto”, manifestó.