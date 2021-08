Ámbito político

Aprueban multa para quienes no vayan a votar

El Senado aprobó con modificaciones un proyecto que modifica la ley electoral y que da potestad al máximo órgano electoral a percibir un monto por faltas electorales, aplicado a las personas que no vayan a sufragar, derecho consagrado por la Constitución.

El documento estipula que será el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional la que tendrá atribución de multar a las personas que no acudan a las urnas a votar en jornadas de elección.

En líneas generales, se estableció una multa de G. 40.000 (medio jornal). Añadido a esto quien no haga efectivo ese pago se le suspende algunos trámites públicos, como de pasaportes, ante tributación, se suspende trámites de transferencias condicionadas, ante registros públicos, etc.

El proyectista, senador Abel González (PLRA), dijo que con esta iniciativa se busca que el ciudadano cumpla con su obligación de votar de modo a que tenga legitimidad su reclamo posterior a las autoridades. Algunos consideraron desmedidas las sanciones por no votar.