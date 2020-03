Ámbito político

Preocupa que no llegue almuerzo escolar

El diputado colorado Basilio Bachi Núñez manifestó su preocupación porque llegue el almuerzo escolar a los niños de escasos recursos, ya que no pueden acudir a las escuelas.

“Insto a gobernadores e intendentes que hablen con los proveedores del almuerzo escolar y vean cómo hacer llegar a cada familia semanalmente lo que el Estado paga para los niños y al ministro de Educación Eduardo Petta, si puede controlar”, expresó.

Añadió que, las empresas, al no elaborar los alimentos, podrán disponer de recursos para solventar y hacer llegar el almuerzo escolar. “Y si tenemos que hacer una ley al respecto, me pongo a disposición de gobernadores, intendentes y concejales, pero no puede pasar una semana más sin almuerzo”, indicó.



Proponen exonerar mitad de cuotas

El diputado colorado Ángel Paniagua presentó un proyecto de ley que propone la “exoneración del pago del 50% de cuotas a instituciones privadas y subvencionadas por la crisis por pandemia del coronavirus (Covid-19)”.

Este beneficio estaría vigente por tres meses.

“Desafortunadamente, esta crisis afecta no solo a la salud, sino también la educación y la economía; en vista de esta involuntaria pandemia nos vemos obligados a tomar medidas que prioricen la salud. Sin la salud es muy difícil sobrellevar los demás factores, por ello es de suma importancia que todos los activos con los que contamos en este momento, sean direccionados para la protección de salud”, expuso el diputado en su proyecto.