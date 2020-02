Ámbito político

Canciller, de reposo desde el martes

El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas Palacios, se encuentra de reposo desde el martes, cuando repentinamente se suspendieron las audiencias de la mañana y una reunión que estaba fijada en la Cámara de Anunciantes del Paraguay.

Aunque no está confirmado, fuentes de la Cancillería indicaron que el ministro tiene los síntomas del dengue, aunque los estudios aún no indican que se trate de esta enfermedad.

En el cronograma de viajes del ministro no figura ninguno para esta semana. En fecha a confirmarse, tiene pendiente viajar a España y Turquía. A este último país el presidente Mario Abdo Benítez tiene pendiente una visita oficial.



Viceministro, con vecinos del Mercosur

El viceministro de Relaciones Económicas e Integración dela Cancillería Nacional, Didier Olmedo, realiza una ronda de consultas que comenzó el martes, en Montevideo, y siguió ayer, en Buenos Aires, para recoger propuestas de sus pares de estos países para la Presidencia Pro Tempore del Mercosur que ejerce en estos momentos Paraguay.

A propósito de esto, la Cancillería Nacional, en su Portal, publica un calendario tentativo de las actividades que desde mitad de este mes y hasta junio tendrán lugar a instancia de la presidencia paraguaya. Gran parte de las reuniones tendrán lugar en Asunción, pero la intención es descentralizarlas a ciudades como Villarrica y Encarnación.



PNUD aprueba para el país USD 68 millones

La Junta Ejecutiva del PNUD aprobó el nuevo programa país de cooperación para el Paraguay 2020-2024, que implica alrededor de USD 68 millones, informó la Cancillería Nacional.

El nuevo programa se basa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se enfoca en cuatro pilares: Acceso a servicios públicos de calidad; generación de medios de vida sostenibles, trabajo decente e inclusión económica; gestión de capitales naturales bajo en emisiones; y, por último, fortalecimiento de las capacidades en la implementación de los ODS. Para este año concretamente, ya se dispone USD 13 millones para ejecutar.