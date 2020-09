Ámbito Mundial

EEUU

Hallan mutación del nuevo coronavirus

Científicos estadounidenses dieron a conocer más de 5.000 secuencias genéticas del coronavirus que han permitido estudiar la acumulación continua de mutaciones del virus, entre ellas una que puede haberlo hecho más contagioso. El documento, aparecido en el sitio web sobre salud Medrxiv, reveló que las personas afectadas por la variante tenían mayor carga del virus en la parte superior de las vías respiratorias, lo que puede considerarse un factor potencial para que la cepa se propague de forma más efectiva. James Musser, del Houston Methodist Hospital y autor del estudio, aseguró al Post que al virus se le han “dado muchas oportunidades”, en alusión transmisión extendida en el país. EFE



Ecuador

Ordenan captura de Rafael Correa

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ordenó el miércoles la localización y captura del ex presidente Rafael Correa, condenado a ocho años de prisión por cohecho en un caso conocido como , por el cual también perdió su derecho a participar en elecciones. El juez Iván León, tras ratificar que el proceso se encuentra “ejecutoriado” o “en firme”, dispuso que este mismo miércoles se cursen los oficios respectivos a las autoridades policiales para la “inmediata localización y captura” de los sentenciados. Además de Correa, la orden pesa contra su ex vicepresidente Jorge Glas (en prisión por otro caso de corrupción), y otros ex funcionarios y varios empresarios. EFE



Unión Europea

Se lanza nuevo pacto migratorio

La Unión Europea lanzó su Nuevo Pacto por la Migración y el Asilo, una reforma del sistema migratorio que distribuye responsabilidades entre Estados miembros, pero también refuerza los controles fronterizos y fortalece los mecanismos de reenvío de migrantes a sus países de origen. Para la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, el documento representa un equilibrio entre “responsabilidad y solidaridad”. Cinco años después de la enorme crisis migratoria del 2015, las nuevas normas establecen que aquellos países que no deseen recibir demandantes de asilo deberán en cambio asumir la responsabilidad en el procedimiento de reenvío de esas personas a los países de origen. AFP