Ámbito Mundial

Pandemia

Seis meses de Covid en Latinoamérica

Seis meses después de que se detectó el primer caso de coronavirus en Latinoamérica y el Caribe, esta región es el epicentro de una pandemia que hasta este miércoles ha dejado al menos 264.891 muertos y 6.890.695 contagios, sin poder controlar a la Covid-19 pese a pequeños avances y con la mira puesta en soluciones a largo plazo como una vacuna. Medio año después de que el 26 de febrero se detectó en Brasil el primer caso de la enfermedad en toda América Latina, este país está convertido en el segundo con más casos (3,7 millones) y decesos (117.665) en todo el mundo, con 30.000 de esos fallecimientos registrados en los últimos 30 días y con la curva epidemiológica aún creciendo en muchas zonas. EFE



Teléfonos móviles

Huawei, cerca de superar a Samsung

Huawei está ya a un paso de arrebatar a Samsung el liderazgo mundial en la venta de teléfonos móviles, un mercado que ha sufrido una caída generalizada del 20% durante coincidiendo con el estallido de la pandemia de Covid-19. Según datos de la consultora Gartner, entre los meses de abril y junio en el mundo se vendieron un total de 295 millones de móviles a usuarios finales, lo que supone un descenso del 20,4% respecto a un año antes. Samsung sufrió un descenso del 27,1%, para quedarse con un 18,6% del mercado, que aún le permite seguir siendo el primero del mundo. Sin embargo, cada vez tiene más cerca a Huawei, que, tras escalar 2,7 puntos porcentuales, ya goza de una cuota de mercado del 18,4%. EFE



Contra brutalidad policial

Deporte de EEUU se une a las protestas

Los equipos de la MLS estadounidense, que disputaban la séptima jornada, no jugaron sus compromisos y se unieron este miércoles a las protestas que empezaron en la NBA por el caso de brutalidad policial contra Jacob Blake, un afroamericano de 29 años que recibió siete disparos en la espalda por parte de un policía en Wisconsin. Los primeros en tomar la decisión en la MLS fueron los jugadores del Inter Miami y el Atlanta United, que se enfrentaban en el Inter Miami Stadium y decidieron no jugar el partido. Los cuatro compromisos de la MLS no se disputaron en señal de protesta ante la represión policial que existe en Estados Unidos contra los ciudadanos afroamericanos. Blake permanece grave. EFE