Ámbito Mundial

Tecnología

Twitter limita acceso al hijo de Trump

La red social Twitter informó ayer de que había limitado el acceso a la cuenta de Donald Trump Jr., hijo del presidente de EEUU, tras publicar un video que contenía desinformación sobre el Covid-19 y que violaba las reglas de la plataforma. El video que tuiteó el hijo del mandatario estaba relacionado con el uso de la hidroxicloroquina para tratar a pacientes con Covid-19, un fármaco cuyo uso efectivo contra el virus no se demostró y que el presidente recomendó usar en varias ocasiones. En las imágenes, se habla del fármaco como una cura contra el virus e incluía a varias personas que afirmaban ser doctores y que argumentaban falsamente y que los estudios que demuestran que la medicina puede no ser efectiva es “ciencia falsa”. EFE



EEUU

Fed amplía créditos para emergencia

La Reserva Federal de EEUU (Fed) anunció ayer la ampliación de sus programas de crédito de emergencia por tres meses más, hasta el 31 de diciembre. La Fed indicó que se trata de siete programas de crédito de emergencia para apuntalar la actividad económica durante la pandemia del coronavirus, que en principio vencían el 30 de setiembre. “La extensión de tres meses facilitará la planificación por parte de los posibles participantes y brindará la certeza de que las facilidades seguirán estando disponibles para ayudar a la economía a recuperarse de la pandemia del Covid-19”, dijo la Fed. Los programas fueron autorizados en marzo y abril y, según la Fed, “proporcionaron un respaldo clave”, estabilizando el mercado. EFE



Argentina

Se postergarían los pagos por la deuda

El presidente argentino, Alberto Fernández, advirtió ayer a los acreedores que la prioridad de su Gobierno es la salud y no postergará a sus ciudadanos “para pagar una deuda”, horas después de que los tres principales grupos de bonistas privados sumaran apoyo a su contraoferta y reclamaran a Buenos Aires una solución consensuada. “Lo que todos tienen que saber es que mientras esta pandemia exista, el Gobierno nacional estará al lado de los que más lo necesitan, en eso no tenemos dudas. No tiene que dudar ningún argentino, no tiene que dudar ningún acreedor porque todos los acreedores deben saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar”, dijo Fernández. EFE