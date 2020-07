Ámbito Mundial

Irán-Ucrania

Teherán derribó avión por error

Irán confirmó ayer que “un error humano” al proceder a la alineación de una de las unidades del sistema de defensa aéreo fue el detonante del derribo en enero pasado de un avión ucraniano, cuyos 176 ocupantes fallecieron en el siniestro. Según el último informe de la Organización de Aviación Civil de Irán, la investigación ha concluido que a esa unidad no se le restableció la dirección norte tras su cambio de ubicación geográfica. ”Los objetos identificados eran observados con un aumento equivalente a 107 grados por el operador del sistema de defensa aéreo”, explica el texto, lo que condujo a la identificación del avión como una amenaza y al disparo de dos misiles para derribarlo. EFE



EEUU-Elecciones

Biden aventaja a Trump en su bastión

Lastrado por la mala imagen de su gestión en la crisis del nuevo coronavirus, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump podría perder el mayor bastión conservador, Texas, donde, según una encuesta publicada este domingo, el virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, le aventaja por cinco puntos. Según un sondeo del diario The Dallas Morning News y la Universidad de Texas en Tyler, el ex vicepresidente Joe Biden ganaría hoy las elecciones en ese estado con el 46% de los votos, por el 41% de Trump. A falta de poco más de 100 días para las elecciones del 3 de noviembre, la clave estaría en el 9% de los votantes que todavía sigue indeciso en el estado. EFE