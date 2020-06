Ámbito Mundial

Conflicto de potencias

EEUU ya no vende armas a Hong Kong

Estados Unidos anunció el lunes que dejará de realizar exportaciones de sistemas sensibles de defensa a Hong Kong, en una medida que responde a una restricción de visados que China anunció más temprano en medio de una escalada en torno a la autonomía de la ex colonia británica. “No nos da ningún placer tomar esta acción, que es una consecuencia directa de la decisión de Pekín de violar sus propios compromisos bajo la declaración conjunta sino-británica registrada por la ONU”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. “Ya no es posible para nosotros distinguir entre las exportaciones controladas hacia Hong Kong o China continental”, dijo Pompeo en un comunicado. AFP



Bolivia

Comandante de las FFAA tiene Covid-19

Las autoridades del Gobierno transitorio de Bolivia confirmaron que el comandante de las Fuerzas Armadas del país, Sergio Orellana, padece de Covid-19, por lo que enviaron mensajes solidarios. “Mi solidaridad para con el comandante en jefe de la FFAA de Bolivia, general de Div. Sergio Orellana, en su lucha contra el coronavirus y agradecido por su incansable trabajo en beneficio de nuestra patria”, escribió en Facebook el ministro interino de Defensa, Fernando López. Al margen del mensaje de López, ni ese ministerio ni las Fuerzas Armadas han dado un reporte actualizado sobre el estado de salud de Orellana, quien se encuentra ingresado en un hospital militar en La Paz, según medios bolivianos. EFE



Siria - Hambruna

Millones se acuestan con estómago vacío

El hambre afecta a un número récord de sirios y amenaza con empeorar, advirtieron el lunes varias organizaciones no gubernamentales con motivo de la conferencia para recabar ayuda, convocada este martes en Bruselas por la ONU y la Unión Europea. Más de nueve años después del inicio de la guerra, los combates han perdido intensidad pero la emergencia persiste en un país donde los campos de desplazados abundan y varios millones de personas dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir. “Actualmente, unos 9,3 millones de sirios se acuestan con el estómago vacío y 2 millones más corren la misma suerte”, advirtieron en un comunicado varias oenegés internacionales. AFP