Ámbito Mundial

Venezuela

Francia no resguarda a Guaidó en su sede

Francia desmintió ayer que el líder opositor venezolano Juan Guaidó se está refugiado en su embajada en Caracas, como lo afirmó el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. “Guaidó no está en la residencia de Francia en Caracas. Lo confirmamos varias veces a las autoridades venezolanas”, dijo la portavoz de la cancillería francesa, Agnès von der Mühll. El canciller de Venezuela afirmó el jueves que Guaidó estaba en la embajada de Francia, unos días después de que el presidente Nicolás Maduro insinuara que el parlamentario estaba “escondido” en una sede diplomática. Arreaza dijo que no se puede entrar a la sede de una embajada de cualquier país, y que “la justicia se los lleve por la fuerza, ya que no se puede”. AFP



Medio Oriente

Anexar Cisjordania es una “pesadilla”

“Si nos convertimos en enclave, como está previsto, esto será una pesadilla”, teme Efrat Dahan, una madre de familia que vive en Otniel, una colonia judía donde varios habitantes temen las consecuencias del controvertido proyecto de anexión por parte de Israel de sectores de Cisjordania. El gobierno de unión dirigido por Benjamín Netanyahu prevé presentar a partir del 1 de julio su estrategia para aplicar el plan estadounidense para Medio Oriente, que prevé la anexión por parte de Israel del Valle del Jordán y de las colonias judías de Cisjordania ocupada. Varios colonos se oponen al plan, ya que prevé la creación de un Estado palestino en territorios que ellos consideran como tierras bíblicas del pueblo judío. AFP



Reino Unido

Impuesto a los ricos avanza como idea

La idea de imponer más contribución por parte de los ricos tras la pandemia gana terreno en el Reino Unido, un país conocido por su generosidad con las grandes fortunas, donde la crisis sanitaria amenaza con marcar las desigualdades. Las consecuencias económicas de la crisis se anuncian duras: Desempleo masivo, quiebras en serie, empobrecimiento de los más vulnerables. Los activos de las mil mayores fortunas del Reino Unido bajaron en unos 68.000 millones de dólares en solo dos meses por la pandemia. En el país hay 147 multimillonarios, encabezados por el inventor James Dyson, conocido por sus aspiradoras sin bolsa, con una fortuna de unos 16.200 millones de libras. AFP