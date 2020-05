Ámbito Mundial

Hong Kong

Gobierno afirma que no cederá ante EEUU

El Gobierno hongkonés, afín al régimen de Pekín, aseguró ayer que no cederá ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, después de que este ordenara empezar un proceso para "eliminar las excepciones" por las que EEUU concede a la ex colonia británica un "trato diferente y especial" con respecto a China. El ministro de Seguridad local, John Lee, afirmó este sábado que "EEUU no va a ganar" con sus amenazas al Ejecutivo local, que está "haciendo lo correcto" al respaldar la recién aprobada ley de seguridad nacional de Pekín para Hong Kong. Mientras, la ministra de Justicia local, Teresa Cheng, indicó que "Trump no tiene ninguna base legal" para llevar a cabo la medida. EFE



Colombia

Doble récord diario por el Covid-19

En su peor jornada desde que llegó la pandemia de coronavirus al país, Colombia registró este sábado un doble récord de contagios y muertes que elevó la cifra total de casos a 28.236 y la de fallecidos a 890. El nuevo informe confirmó 1.548 nuevos casos y 37 fallecidos, las cifras más altas desde el 6 de marzo, cuando fue reportado en el país el primer contagio. Además, las autoridades informaron de la recuperación de 208 personas en las últimas 24 horas. De los 1.548 infectados contabilizados ayer, 475 están en Bogotá y los demás en los departamentos de Atlántico (307), Valle del Cauca (282), Bolívar (197), Nariño (60), Cesar (45), Cundinamarca (40), Antioquia (35), Amazonas (33) y Magdalena (26). EFE



Chile

El coronavirus no da tregua

Las autoridades sanitarias de Chile informaron este sábado que el nuevo coronavirus "no da tregua" en el país, que ya roza los 1.000 fallecidos y se encamina a sumar un total de 100.000 casos positivos por Covid-19, que está afectando especialmente la región Metropolitana, a la que pertenece Santiago. En las últimas 24 horas se confirmaron 4.220 casos positivos y 53 decesos, lo que dejó un balance total de 94.858 contagios y 997 fallecidos desde que el pasado 3 de marzo se detectó el primer enfermo. La pandemia está principalmente concentrada en la región capitalina, donde se reportan la mayoría de los casos y muertes, y que actualmente registra un 34% de positividad en los test PCR realizados. EFE