Ámbito Mundial

Israel

Tribunal evalúa la legalidad de coalición

El Tribunal Supremo de Israel escucha los argumentos contra el acuerdo de coalición formulado por Benjamín Netanyahu y Benny Gantz que, de invalidarse, podría conducir al país a unas cuartas elecciones generales. Tras un debate sobre la primera cuestión denunciada, si Netanyahu, actual primer ministro en funciones, puede formar gobierno pese a estar acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza, la Corte se centra ahora en un segundo tema, como el de estudiar algunos elementos del acuerdo para el Ejecutivo de unidad que el mandatario acordó con el centrista Gantz y que sacaría a Israel de más de un año de bloqueo político. Organizaciones consideran que un acusado no puede liderar un gabinete. EFE



Brasil

Gol reporta pérdidas de unos 409 millones

La aerolínea brasileña Gol, líder en el mercado doméstico, registró en el primer trimestre del año pérdidas por valor de unos 409 millones de dólares, según el balance no auditado presentado ayer y que aún no fue afectado por la crisis del coronavirus. Las pérdidas después de la participación minoritaria entre enero y marzo fueron superiores a unos 5,7 millones de dólares, negativos reportados en el primer trimestre de 2019, según un comunicado enviado al mercado con el balance corporativo, que deberá ser auditado y presentado de nuevo el próximo 15 de mayo. Gol atribuyó el resultado a la devaluación cambiaria entre el dólar y el real, lo cual elevaron los gastos del mantenimiento. EFE



Francia

Atrasan tasa digital por el coronavirus

El proyecto para diseñar un dispositivo mundial de fiscalidad sobre el negocio digital, bajo el auspicio de la OCDE, que pasaba por una cita en julio para intentar llegar a un consenso, se retrasará hasta octubre a causa del coronavirus. Una reunión crucial fijada el 1 y el 2 julio en Berlín no podrá ser por las restricciones a los movimientos a causa de la epidemia, explicó ayer Pascal Saint Amans, responsable de la división fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Saint Amans espera que la nueva fecha a fijar a inicios de octubre sería una cita presencial o virtual. Sea el caso, debería ser antes de la reunión de ministros de Finanzas del G20 del 15 y del 16 de octubre. EFE