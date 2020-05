Ámbito Mundial

Tecnología

Zoom no llega a los 300 millones

La plataforma de videoconferencias Zoom, cuyo uso se disparó debido a las órdenes de aislamiento derivadas de la pandemia de Covid-19, rectificó ayer y admitió que no es cierto que alcanzó los 300 millones de usuarios diarios, como aseguró días atrás. Zoom reconoció que el pasado 22 de abril, cuando publicitó el supuesto hito en su blog, se refirió “por error” a los participantes en videollamadas como “usuarios” o “personas”, por lo que luego procedió a enmendarlo y cambió la palabra por “participantes”. Aunque pueda parecer menor, la diferencia entre “participantes” y “usuarios” es significativa, puesto que los primeros pueden repetirse varias veces en un día, mientras que al usuario solo se les cuenta una vez. EFE



Alemania

Alivian restricciones para oficio religioso

La canciller alemana Angela Merkel y los líderes regionales acordaron ayer permitir, bajo ciertas condiciones, la celebración de oficios religiosos, así como la apertura de espacios culturales y parques infantiles, aunque se mantiene la norma del distanciamiento social. “Es mucho lo que logramos en las últimas semanas, pero hay que analizar cuidadosamente la situación antes de adoptar cualquier medida para evitar retrocesos”, afirmó Merkel. A la reunión de ayer seguirá otra el próximo 6 de mayo, en la que se estudiará un calendario para normalizar la vida escolar y la reanudación de la Bundesliga, con partidos a puerta cerrada. Merkel recordó que hace apenas una semana se acordó ya la apertura de comercios. EFE



Liga Árabe

Condena a Israel por anexo de Cisjordania

La Liga Árabe (LA) denunció ayer el proyecto de anexión de partes de la Cisjordania ocupada por Israel, señalando un “nuevo crimen de guerra” contra los palestinos, durante una reunión virtual organizada desde la sede de la entidad en El Cairo a solicitud de la Autoridad palestina. Desde 1967, Cisjordania está ocupada ilegalmente, según el derecho internacional, por Israel. La semana pasada, tras meses de crisis política, este país formó un gobierno de coalición que reivindica en particular la “soberanía” israelí sobre los “asentamientos en Judea-Samaria”, expresión usada para sus colonias en Cisjordania. El proyecto de anexión sería un “crimen de guerra” contra los palestinos, denunciaron los cancilleres árabes. AFP