Ámbito Mundial

Chile

Protestan por aplazar cambio constitucional

Pequeñas protestas se registraron en Chile por el aplazamiento del plebiscito constitucional que debió efectuarse ayer, pero se prorrogó para octubre a causa de la pandemia del coronavirus, informó la policía chilena, que detuvo a 13 personas. “Apruebo, apruebo”, gritaban unos 50 manifestantes convocados ayer en plaza Italia, en el centro de Santiago, para protestar por la falta de realización del plebiscito constitucional. Manifestantes acudieron con mascarillas para evitar contagiarse de la Covid-19, que en Chile ya suma 13.331 infectados y 189 muertos hasta ayer. La protesta fue pacífica y luego, la policía les ordenó retirarse, ya que se prohiben las reuniones masivas en espacios públicos. AFP



Brasil

Moro habla sobre una campaña en su contra

El ex ministro Sergio Moro alertó ayer sobre una campaña de noticias falsas para “descalificarle”, dos días después de presentar su renuncia como titular de Justicia al alegar injerencias del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en investigaciones del Poder Judicial. “He visto una campaña de fake news en las redes sociales y en grupos de WhatsApp para descalificarme. No me preocupo, ya pasé por eso antes y después de la (operación) Lava Jato”, aseguró el ex magistrado en sus redes sociales. “Verdad encima de todos. Hacer lo correcto por encima de todos”, agregó el ex magistrado, en referencia al lema de Bolsonaro: “Brasil encima de todo, Dios encima de todos”. Moro dijo que salió del cargo por injerencias políticas. EFE



Italia

Prometen reabrir las escuelas en setiembre

El jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte, prometió ayer la reapertura de las escuelas italianas en setiembre y anunció una serie de medidas para aliviar el confinamiento que rige la vida de los italianos desde el 9 de marzo. “La escuela está en el centro de nuestros pensamientos y reabrirá en setiembre. Pero todos los escenarios de un comité de expertos preveían riesgos elevados de contagio en el caso de que las escuelas se reabrieran” antes de septiembre, dijo Giuseppe Conte al diario La Repubblica. “Está en juego la salud de los niños”, insistió Conte para justificar el cierre de escuelas desde marzo debido a la pandemia del Covid-19, que hasta ahora causó casi 27.000 muertos en Italia, el más golpeado de Europa. AFP