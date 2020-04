Ámbito Mundial

Ecuador

Reparten ataúdes de cartón en Guayaquil

La Alcaldía de Guayaquil comenzó a repartir el domingo ataúdes de cartón para paliar la escasez de los de madera, por la crisis de los cadáveres que se han acumulado en calles, morgues y funerarias a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19. Merwin Terán, presidente de la Asociación de Funerarias de Guayas, reconoció que el gremio atraviesa un momento crítico y que la iniciativa de la Alcaldía trata de encontrar soluciones, aunque no siempre son bien recibidos. “Ahora me han llegado treinta de cartón, pero la gente que viene a verlos no los quiere llevar. Están acostumbrados a los que les hemos ofrecido siempre, pero no hay, es lo único que les puedo dar”, relató. El país registra 180 muertos y 3.646 casos. EFE



México

AMLO promete dos millones de empleos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), prometió ayer la creación de dos millones de empleos para combatir la crisis del coronavirus en el país y se mostró optimista pese a plantear un escaso plan de reactivación económica. “La fórmula que estamos aplicando para remontar la crisis transitoria es la suma de tres elementos básicos: Mayor inversión pública para el desarrollo económico y social, empleo pleno y honestidad y austeridad republicana”, dijo López Obrador en un mensaje desde el Palacio Nacional. Entre sus principales medidas, informó que con los planes de infraestructura y los programas de ayuda existente se crearán dos millones de nuevos empleos en los próximos nueves meses. EFE



Francia

Miles firman petición por la cloroquina

Una petición que pide que se facilite la prescripción de la cloroquina, un tratamiento cuyo uso contra el coronavirus suscita debate, superó las 200.000 firmas el domingo en Francia. Tres doctores eminentes apoyaron al profesor Didier Raoult, un médico francés que ha publicado estudios polémicos que demuestran, según él, la eficacia de este tratamiento contra el nuevo coronavirus. La petición, lanzada por el ex ministro de Salud francés Philippe Douste-Blazy y denominada #No perdamos más tiempo, tiene como objetivo ampliar los tratamientos con hidroxicloroquina para pacientes con Covid-19, permitiendo su prescripción sin esperar a que hayan alcanzado una fase agravada de la enfermedad. AFP