Ámbito Mundial

Italia

Baja número de pacientes en UCI

El número de pacientes hospitalizados en las Unidades de cuidados intensivos (UCI) en Italia disminuyó por primera vez ayer, lo que avivó la esperanza de poder atajar la propagación del coronavirus. La cifra descendió por debajo de los 4.000 (3.994, frente a los 4.068 de la víspera). No había bajado de ahí desde finales de febrero, cuando la pandemia se disparó en el país, que sigue siendo el más castigado del mundo, según las cifras oficiales (más de 15.000 muertos). Esta bajada inédita “es una noticia importante porque permite que nuestros hospitales puedan respirar”, declaró el jefe de la protección civil, Angelo Borrelli. Italia registraba hasta ayer 124.600 casos y más de 15.300 fallecidos por el coronavirus. AFP



España

La cuarentena se amplía al 26 de abril

España ampliará hasta el día 26 de abril la situación de confinamiento para tratar de doblegar la curva de contagios por coronavirus, una vez “superado” el pico de la pandemia, anunció ayer el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, aunque advirtió que esta no será la última prórroga. Sánchez dio a conocer esta decisión tras reunirse con el comité de expertos que realiza el seguimiento de la pandemia, que hasta el momento ha dejado en España un total de 11.744 fallecidos y 124.736 contagiados. El jefe del Ejecutivo afirmó que España ha “superado” el pico de propagación del coronavirus y se está “en condiciones de doblegar la curva” de expansión de la epidemia. EFE



Ecuador

Crisis de cadáveres sigue en Guayaquil

La crisis por la suerte de los cadáveres en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil continuaba este sábado pese a los esfuerzos de las autoridades por recolectarlos y en medio del desconsuelo e incertidumbre de los familiares. Tras las impactantes imágenes en redes sociales de cadáveres en calles y domicilios de Guayaquil, colgadas por familiares desesperados ante la falta de respuesta de las autoridades para proceder a su levantamiento, ayer por la mañana, en el barrio norteño de Sauces 8, un cuerpo fue dejado sobre un mueble en el parterre central de una avenida con el letrero “Hemos llamado al 911 y no hay ayuda”. La cifra de fallecidos por el virus en Ecuador ascendió a 172, y los positivos son 3.465. EFE