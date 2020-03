Ámbito Mundial

Roma

Cierran las iglesias hasta el 3 de abril

La Diócesis de Roma decidió ayer cerrar todas sus iglesias hasta el 3 de abril, como medida de precaución ante la propagación del coronavirus, que causó en Italia ya más de mil fallecidos. “Hasta el viernes 3 de abril de 2020, el acceso a edificios religiosos de cualquier tipo, abierto al público, está prohibido a todos los fieles”, señala la diócesis. La decisión se produce después de que la Conferencia Episcopal Italiana anunciara el 8 de marzo la suspensión de todas las celebraciones civiles y religiosas en el país. Italia cerró todos los negocios que no ofrezcan servicios esenciales con la intención de frenar la pandemia y se prohibieron las concentraciones públicas y la celebración de eventos deportivos. EFE



Reino Unido

Estiman entre 5 y 10 mil infectados

El Reino Unido, donde los casos confirmados de coronavirus no llegan a los 600, tiene “probablemente” en realidad entre 5.000 y 10.000 infectados, estimó ayer el principal consejero científico del gobierno británico, al tiempo que anunció nuevas medidas de contención. Llamando a quien tenga síntomas, por ligeros que sean, a quedarse en casa por 7 días y desaconsejando los cruceros y los viajes escolares al extranjero, el ejecutivo británico tomó medidas mucho menos drásticas que algunos de sus vecinos europeos. No se decidió así restringir los viajes ni los eventos, por grandes o pequeños que sean, interiores o exteriores. Autoridades sanitarias estiman que estarían a unas cuatro semanas detrás de Italia y otros países de Europa. AFP



Vaticano

Papa pide seguir con medidas preventivas

El papa Francisco invitó ayer a la ciudadanía a ser comprensible con las decisiones que los gobernantes toman para luchar contra la epidemia del coronavirus pues, aunque a veces no agradan son, dijo, “por nuestro bien”. El Pontífice pidió rezar “por las autoridades que deben decidir muchas veces medidas que no gustan al pueblo”, al inicio de la misa matutina en su residencia privada, Casa Santa Marta, retransmitida esta semana por primera vez para acompañar a la gente en cuarentena. “Pero es por nuestro bien y muchas veces las autoridades se sienten solas, no comprendidas. Recemos por nuestros gobernantes, que deben tomar decisiones sobre sus iniciativas. Que se sientan acompañados por la oración del pueblo”, instó. EFE