Ámbito Mundial

Afganistán

Atentado en Kabul deja 29 muertos

Al menos 29 personas murieron y 61 resultaron heridas en un atentado suicida perpetrado ayer contra un mitin político en Kabul, reivindicado por el grupo islamista Estado Islámico, el primero tras la firma del histórico acuerdo entre talibanes y EEUU. “Dos hermanos atacaron una reunión de apóstatas en Kabul con ametralladoras, granadas de mano y lanzagranadas”, explicó el EI a través de la red de mensajería Telegram. Los disparos se realizaron desde una obra en construcción próxima al evento, declaró el vocero del ministerio Nasrat Rahimi, que reportó con anterioridad a 27 personas fallecidas y 29 heridas. Se trata del primer atentado en la capital afgana desde la firma del acuerdo entre talibanes y EEUU. AFP



Bolivia

Morales acusa a OEA del fraude electoral

El ex presidente de Bolivia Evo Morales afirmó ayer que no hubo fraude electoral en los últimos comicios del país andino y que, en caso de que lo hubiera, el fraude “fue de la OEA (Organización de los Estados Americanos)”.

“Muchos organismos (sostienen) que no hubo fraude el 20 de octubre en Bolivia. Si hubo fraude, fue de la OEA. La derecha nos acusa de que hicimos fraude, ahora habrá que ver cuál fue el fraude”, aseveró el ex mandatario en Mendoza, en el oeste de Argentina. Estas declaraciones llegan apenas unos días después de que dos investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) publicaran un análisis que concluía que Morales ganó esos comicios con “alta probabilidad” sin cometer fraude. EFE



Ecuador

Piden 7 años de cárcel para Correa

La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, pidió esta semana una pena de hasta siete años de cárcel para el ex presidente Rafael Correa, juzgado en ausencia en su país por el supuesto financiamiento de empresas privadas a su campaña electoral de 2013 a cambio de contratos con el Estado. Salazar solicitó al tribunal de la Corte Nacional de Justicia “la pena máxima contemplada por el delito de cohecho y considerar agravantes, para Rafael Correa, como autor mediato, y para los demás funcionarios públicos y empresarios, como autores directos”, señaló la Fiscalía en Twitter. El ex mandatario, juzgado en ausencia, y otros 19 procesados enfrentarían una sanción de entre cinco y siete años de cárcel. AFP