Ámbito Mundial

Medio Oriente

Hamas hackeó a soldados israelíes

El Ejército israelí reveló ayer que en los últimos días frustró un ciberataque del movimiento islamista Hamás contra soldados, a los que contactó a través de redes sociales, sedujo con perfiles falsos de mujeres e hizo descargar una aplicación mediante la cual tomó control de sus móviles. El proceso de hackeo comenzó con la creación de perfiles mujeres jóvenes y atractivas, que luego contactaron a soldados israelíes a través de varias plataformas. Una vez establecido el contacto, se les pedía que descargaran una aplicación falsa a través de la cual podrían intercambiar fotografías. Durante el proceso, un programa maligno se introducía en sus móviles y tomaba control del dispositivo. EFE



Perú

Trágico naufragio en la Amazonía

Brigadistas intensificaron este domingo la búsqueda de 23 desaparecidos, tras el naufragio de una embarcación que trasladaba agricultores en un río de la Amazonía del Perú, y que ha dejado hasta el momento dos muertos, informó Defensa Civil. El naufragio de la embarcación (canoa) que llevaba a más de 30 personas se produjo el viernes en la desembocadura del río Inambari con el río San Gabán, región de Puno. El operador de la embarcación, que se dirigía al sector de Puerto Manoa en Ayapata, no pudo evitar que la canoa se volteara y que todos los pasajeros cayeran al río, entre ellos varios niños. Algunos pudieron flotar abrazados a bultos hasta que alcanzaron la orilla, pero a otros los arrastró la corriente. AFP



Vaticano

El Papa critica la falta de autocontrol

El papa Francisco lamentó ayer que quienes hacen la guerra "no saben dominar sus propias pasiones", al defender el cumplimiento de la Ley y de los mandamientos cristianos durante el Ángelus dominical. "Dios nos educa en la verdadera libertad y responsabilidad con la Ley. Consiste en vivirla como un instrumento de libertad y a no ser esclavo de las pasiones y del pecado", dijo el papa. Afirmó en este sentido que los conflictos son de alguna manera una consecuencia de esas pasiones. "Pensemos en las guerras, en las consecuencias, pensemos en esa niña muerta de frío en Siria el otro día, tantas calamidades. Esto es fruto de las pasiones. La gente que hace la guerra no sabe dominar sus propias pasiones", refirió. EFE